Algérie: Marché de téléphones portables de Belfort - Un point noir dans la commune d'El Harrach

Les statistiques de l'APOC estiment à 8 millions de dollars la valeur du marché des téléphones portables en Algérie dont une grande partie échappe au contrôle, selon le président de l'association qui certifie que les seuls appareils garantis actuellement sur le marché national sont ceux de fabrication locale et que les doléances qui émanent à sa structure concernent les grandes marques mondiale d'importation insistant toutefois que la majorité de ces produits sont contrefaits et fabriqués en Chine.

Les droits des citoyens sont ainsi "bafoués" notamment sur le marché des téléphones portables, a déploré le président de l'association de protection et d'orientation des consommateurs (APOC), Mustapha Zebdi. Les vendeurs se dérobent à leur responsabilité et se contentent de garantir la marche des appareils ou d'apposer les indications relatives à l'autorité de régulation en cas de vol, a-t-il dit.

A une préoccupation soulevée par l'APS sur l'absence des services après vente, les vendeurs répondent qu'ils étaient là pour écouler leur produit et que les magasins de maintenance et de réparation de ces dispositifs ne manquaient pas.

Les voitures stationnées sur place et immatriculées dans différentes wilayas renseignent: ce marché reste encore la principale source d'approvisionnement de téléphones mobiles et accessoires au regard des liens étroits que certains commerçants ont noués avec les grandes entreprises mondiales de production de smartphones.

En plus la relation entre l'assemblée communale et les services d'impôts en la matière n'est pas bien claire, a-t-il étayé.

Les services communaux d'El Harrach semblent d'autant plus exaspérés par ce marché qu'il occupe un des principaux axes de la commune et qu'il étend, de surcroît, ses activités à la vente en gros contrairement à la règlementation qui interdit un tel commerce dans les sites urbains où les conditions d'accès et de sortie des véhicules de transport et de dépôt de marchandise font défaut.

Le marché de portables de Belfort a commencé à voir le jour en milieu des années 90 avec l'émergence, au coeur de la ville d'El Harrach, le long de la rue Bouamama, de commerces et magasins à la place d'anciennes habitations datant de l'ère coloniale et démolies par leurs propriétaires qui y ont érigé des locaux dont la seule similitude concerne cette activité commerciale, a confié à l'APS le président de l'APC d'El Harrach, Mebarek Allik.

Alger — Le marché de gros de téléphones portables et accessoires de téléphonie mobile, sis au boulevard Bouamama (ex-Belfort) à El Harrach (Alger), crée un sérieux problème de trafic routier et constitue un véritable point noir pour cette commune qui recherche des solutions rapides afin de se débarrasser des séquelles de cette activité commerciale.

