Afrique: Sommet Afrique-France - La Déclaration de Bamako soulignera l'intérêt du continent aux problèmes posés dans le monde

M. Sellal est accompagné, à ce sommet, organisé sous le thème : "Pour le partenariat, la paix et l'émergence", du ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel.

Dans le cadre des rencontres organisées à l'occasion du Sommet Afrique-France, M. Messahel a cité les ateliers portant sur "les question économiques", "la position et le rôle de la femme" et "la jeunesse".

"Nous avons évoqués les questions de paix et de stabilité en particulier dans notre voisinage dont la Libye et le Mali", a précisé M. Messahel, soulignant avoir abordé, dans son intervention, "la situation prévalant dans la région" et les efforts fournis en matière de lutte contre le terrorisme.

M. Messahel a indiqué, dans une déclaration à la presse à l'issue des travaux de la réunion ministérielle préparatoire du Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement africains, que ces volets porteraient sur les questions intéressant le continent notamment celles liées à la paix et à la stabilité.

