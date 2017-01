Algérie: L'expérience de la Police algérienne saluée par le ministre guinéen

Alger — Le ministre d'Etat, ministre de la sécurité et de la protection civile guinéen, Abdoul Kabélé Camara, a affirmé vendredi que la Police algérienne était devenue leader en matière de modernisation et de respect des droits de l'homme, exprimant la volonté de son pays de tirer profit de l'expérience algérienne dans ce domaine.

"Ma visite en Algérie est une opportunité pour accélérer et renforcer les voies et moyens de coopération entre la police algérienne et son homologue guinéenne à travers des les échanges de connaissances et d'expertises pour tirer profit de l'expérience de la police algérienne, eu égard à son professionnalisme notamment dans le domaine de la formation et de la lutte contre la criminalité

sous toutes ses formes", a indiqué M. Camara à l'occasion d'une visite aux différentes structures de la Police algérienne en présence du Directeur général de la sûreté nationale, le général major, Abdelghani Hamel et de cadres du ministère de l'intérieur.

"Le haut niveau atteint par la Police algérienne et les résultats qu'elle a réalisés en matière de lutte contre la criminalité, traduisent la vision stratégique de ses responsables compétents et chevronnés" a-t-il ajouté, se félicitant du niveau de la communication et son rôle dans la consécration des bases de la police de proximité et le renforcement de la sensibilisation et de la prévention.

Lors de sa visite au laboratoire de la Police scientifique et technique au Château-neuf (Alger), le ministre guinéen a écouté des explications sur les différents services du laboratoire, à l'instar du service "Analyse ADN" et celui de la balistique.

Il a également salué "le haut niveau des cadres du laboratoire et la stratégie adoptée par les responsables de la police algérienne, basée principalement sur la conclusion d'accords de coopération et de formation avec des universités algériennes et étrangères".

Par ailleurs, le responsable guinéen a visité les différents départements du Centre de commandement et de contrôle de la Sûreté nationale, où des explications lui ont été fournies sur les missions de la DGSN et son évolution en matière de formation et d'usage d'outils de pointe ainsi que son travail de proximité, de sensibilisation et de respect des droits de l'homme.

A cette occasion, le rôle de la Police algérienne dans le renforcement de la coopération sécuritaire entre les différents organes de police arabes et africains a été évoqué ainsi que le siège d'Afripol qu'abrite l'Algérie.

Lors de sa visite aux différents services que compte le Centre de commandement et de contrôle relevant de la sûreté nationale, M. Camara a reçu des explications sur l'importance et le rôle de cet édifice sécuritaire dans la gestion et le déploiement des effectifs sécuritaires chargés de la lutte contre la criminalité, la gestion du trafic routier et la prise en charge des appels provenant des citoyens sur le numéro vert 1548 ainsi que l'exploitation des systèmes intelligents utilisés dans l'investigation et la recherche.

Le responsable guinéen s'est enquis, par ailleurs, sur le rôle du Centre pour assurer la fluidité du trafic routier lord des occasions ou rencontres sportives, par le recours aux hélicoptères et aux patrouilles pédestres et motorisées dotées de moyens technologiques très développés, à même d'assurer la sécurité du citoyen à travers tout le territoire national.

Le ministre guinéen a effectué, également, une visite au siège d'Afripol à Ben Aknoun (Alger), où il a reçu un exposé détaillé sur les différentes étapes de sa réalisation avant de visiter ses différents départements et services ainsi que les nouveaux équipements permettant d'échanger les informations entre les organes de police dans les pays africains.