Maroc: L'économie marocaine atteindrait un taux de croissance de 4,1%, selon le CMC

«Cette perspective résulterait d'un redressement du cycle conjoncturel dans la plupart des pays industrialisés, que ce soit aux Etats-Unis, en Europe ou au Japon», a expliqué le CMC ajoutant que le redressement progressif de la situation économique serait, par ailleurs, soutenu par la consolidation attendue du rythme de croissance dans les pays émergents. En l'occurrence, le groupe de pays les plus dynamiques en Asie, en Amérique latine et en Afrique.

Selon toute vraisemblance, le secteur du commerce devrait évoluer au cours de l'année 2017 dans des conditions plus favorables et réaliser une croissance de 5,3%.

«La valeur ajoutée de ces activités devrait enregistrer une progression de 2% au terme de l'année 2017. Il en est de même des secteurs du transport, des télécommunications et des autres services marchands dont les niveaux d'activité seraient tirés par une demande de consommation plus vigoureuse ainsi que par le développement des activités des industries de transformation, du bâtiment et du tourisme », a précisé le CMC.

Les activités du bâtiment et travaux publics devraient consolider la dynamique de reprise engagée ces derniers mois avec la reprise de l'habitat social et la poursuite des programmes d'investissements en matière d'infrastructures de base.

Dans ce numéro, intitulé «Perspectives de reprise du cycle de production en 2017, hausse prévisible du PIB de 4,1%», ces derniers ont également indiqué que l'année 2016 devrait enregistrer l'une des plus faibles performances au cours des dernières années tant au niveau de la production que de la demande et des revenus avec un taux de croissance qui ne dépasserait guère 1,2%.

