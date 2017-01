Congo-Kinshasa: Accord du 31 décembre - Le Front signe aujourd'hui !

Selon des bribes d'informations perçues au Centre Interdiocésain, les trois délégués du Front aux discussions directes vont signer aujourd'hui à 9h30 l'Accord. Après cet acte, les seules signatures manquantes seront celles du trio Bussa-Makila-Ruberwa. Vont-ils suivre l'exemple du FRC dans les prochains jours ? Wait and see !

Je demande au Front pour le Respect de la Constitution de se surpasser parce qu'à travers des aménagements, il est toujours possible d'obtenir, dans un Accord de cette importance, les équilibres nécessaires pour sa bonne fin et, bien plus, pour le fonctionnement efficace des organes portés par l'accord du 31 décembre 2016 ", écrit-t-il dans une correspondance réservée aux siens.

