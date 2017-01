Algérie: Arts martiaux - Les Comités nationaux changent de statut

Alger — Les Comités nationaux d'arts martiaux, regroupant plusieurs disciplines sportives, vont bientôt obtenir le statut de Fédération nationale leur permettant une "indépendance managériale", grâce au nouveau décret ministériel facilitant la création des instances fédérales.

La première discipline à avoir bénéficié de ces nouvelles mesures est le vovinam viet vo dao, dont la Fédération présidée par Mohamed Djouadj, a été créée récemment.

"Un deuxième Comité national, celui du wushu, attend l'agrément du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales", a indiqué à l'APS le président de la Ligue d'Alger des arts martiaux, Farid Mousli.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports, qui vient de donner son aval pour la création des Fédérations de vo-viet-nam et d'aïkido, deux disciplines répandues en Algérie, a reçu, par ailleurs, les dossiers de deux nouvelles spécialités, à savoir le kempo et le yoseikan-budo.

"Le projet de création de ces Fédérations prouve l'ouverture de l'Algérie sur toutes les disciplines sportives, mais les responsables doivent respecter les conditions de création et de fonctionnement dictées par décret ministériel", a déclaré le ministre de tutelle, El Hadi Ould Ali.

"Le ministère ne va pas fermer la porte aux autres disciplines désirant changer leur statut et ainsi poursuivre leur développement à l'échelle nationale et internationale", poursuit M. Ould Ali.

Parmi les disciplines d'arts martiaux qui militent pour la création de leur Fédération nationale, figurent le qwan ki do, dont la sélection nationale a été sacrée championne d'Afrique 2016 en septembre dernier à Abidjan (Côte d'Ivoire), le yoseikan-budo (vice-championne du monde à Paris en 2016) et le pencak silat tapak suci (regroupement de plusieurs arts martiaux), dont les athlètes algériens ont réussi à décrocher la 17e place sur 41 pays participants au championnat du monde disputé à Bali (Indonésie).

Le travail technique et les résultats pour créer une Fédération

Au niveau local, les disciplines d'arts martiaux ont multiplié leur travail sur le terrain, à travers l'organisation de séminaires techniques consacrés à leur sport et encadrés par des experts internationaux pour développer le niveau des entraîneurs et du corps arbitral.

Selon l'entraîneur national de qwan ki do, Farid Mousli, plusieurs Comités nationaux d'arts martiaux activent au niveau local en organisant championnats nationaux et stages de recyclage des techniciens, mais trouvent des difficultés à participer aux compétitions internationales comme le ki shin tai jutsu, à l'inverse d'autres Comités qui délaissent l'activité nationale, à l'image du kung fu et wushu.

De son côté, le président de la Fédération algérienne d'arts martiaux, Djamel Taazibt, a indiqué que son instance allait adopter une nouvelle stratégie "plus efficace et basée sur l'ouverture".

"Nous avons exaucé le voeu de plusieurs Comités en leur permettant d'obtenir leur indépendance et ce après avoir vérifié que toutes les conditions de création de Fédération, comme le nombre de licenciés et de Ligues de wilaya, soient réunies", précise-t-il. (