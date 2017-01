Congo-Kinshasa: Décentralisation et réformes institutionnelles - Azarias Ruberwa confère avec Graham Zebedee !

Me Azarias Ruberwa a profité de ces échanges pour encourager toute initiative de coopération étant donné que la République Démocratique du Congo, son pays, possède 26 provinces dont 145 territoire et 32 villes, 310 communes, 734 chefferies, 6095 groupements.

Après avoir échangé avec David Brown et Bertrand Crombrugghe, respectivement Chargé d'affaires à l'Ambassade des Etats-Unis et Ambassadeur du Royaume de Belgique en République Démocratique du Congo, le Patron de la décentralisation a communié hier, vendredi 13 janvier 2016, avec Graham Zebedee, Ambassadeur de la Grande-Bretagne. Pendant plus d'une heure, les deux personnalités ont abordé plusieurs questions brûlantes de l'heure.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.