Algérie: Plus d'un million de tonnes de déchets ménagers collectés et 60 tonnes de pain rassis récupérées à Alger en 2016

Alger — Deux entreprises spécialisées dans la collecte de déchets au niveau de la wilaya d'Alger, à savoir "NETCOM" et "EXTRANET", ont procédé à la collecte de plus d'un (1) million de tonnes de déchets ménagers, et la récupération de 60 tonnes de pain rassis, selon les rapports de l'année 2016 dressés par ces deux entreprises dont une copie est parvenue par l'APS.

Le rapport d'"EXTRANET" a fait état de la collecte de plus de 560.000 tonnes de déchets ménagers sur une superficie de 624.5 km², soit 81% de la superficie globale d'Alger , pour 2.200.000 habitants.

En outre, le rapport de "NETCOM" a révélé la collecte de plus de 450.000 tonnes de déchets domestiques, au titre du bilan de l'année 2016.

Quant à la quantité du pain récupérée auprès de l'entreprise "EXTRANET", elle avoisine les 40.000 tonnes à travers 31 communes. Pour sa part, l'entreprise "NETCOM" a récupéré une quantité de pain l'ordre de 20 tonnes au niveau de 26 communes.

Selon le rapport d'"EXTRANET", plus de 560.000 tonnes de déchets ménagers ont été ramassés et transportés. Pour ce qui est des statistiques relatives au tri sélectif, recyclage et récupération, il a été procédé à la collecte de plus de 1.585 tonnes de carton, plus de 70 tonnes de plastique et plus de 24 tonnes de pneus.

Selon le rapport, l'entreprise "EXTRANET' effectue le tri sélectif des déchets ménagers collectés, et a aménagé à cet effet, 108 sites de tri.

Ces mêmes déchets-poursuit le rapport- sont regroupés sur les sites de recyclage qui se trouvent à El Hamiz, ainsi qu' au Centre de tri sélectif de Rouiba.

Cette opération concerne le plastique, le carton, l'aluminium, le verre, le pain et les pneus, a précisé le rapport.

L'entreprise emploie 5.285 travailleurs et agents de nettoyage, toutes catégories confondues. Les travailleurs opérationnels sur le terrain représentent plus de 93% de l'ensemble des effectifs, tandis que 5 % sont représentés par des cadres et universitaires.

De plus, l'entreprise dispose de 265 compacteurs et a réussi à franchir le cap de la modernisation et à introduire la mécanisation dans la collecte et le transport des déchets ménagers.

"Ceci contribue grandement à l'efficacité et rentabilité de la collecte et transport des déchets ménagers tout en préservant la santé du travailleur en vue de limiter dans une large mesure la survenue éventuelle et prévisible d'accidents de travail", ajoute le rapport.

Pour la réalisation des objectifs escomptés et pour une transition vers le professionnalisme dans cette activité (transport et collecte des déchets ménagers), le même rapport souligne l'impératif de suivre des programmes de management dans l'organisation avec le recours au technologies modernes en matière de gestion et de suivi.

Pour sa part, le rapport de "NETCOM" a fait part de la collecte de plus de 450.000 tonnes de déchets ménages sur une superficie de 1680 km au cours de l'année 2016. Le nombre de containers affectés à la collecte et au tri des déchets avait dépassé le nombres de 6.700 .

Pour ce qui est des opérations de tri sélectif, l'entreprise "NETCOM" a affecté 73 centres de tri pour les déchets ménages ainsi que des containers spécialement conçus pour la collecte du pain et plastique et pour l'isolation du carton dans différents points de la capitale.

A ce propos, le rapport indique que le tri sélectif a abouti à la récupération de 600 tonnes de produits tels que le carton, 25 tonnes de plastique ainsi que 20 tonnes de pain.