Congo-Kinshasa: Partage !

Y aura-t-il clôture ou pas, ce soir, au Centre Interdiocésain de Kinshasa, des travaux sur l'arrangement particulier entre parties prenantes à l'Accord du 31 décembre 2016 ? La question circule sur toutes les lèvres, pour savoir si les acteurs en présence vont se surpasser pour parvenir à un consensus sur les points à débattre.

Mais déjà, le 11 janvier dernier, à la reprise et poursuite des travaux après la signature de l'Accord politique global et inclusif, Marcel Utembi, Archevêque de Kisangani, président de la Conférence Episcopale Nationale du Congo, CENCO, conviait les parties prenantes à faire preuve de diligence et de célérité dans la recherche de solutions consensuelles. Certainement que le message avait été entendu, parce qu'il y a du répondant.

D'abord, c'est le fait que le Front pour le Respect de la Constitution, MLC et Alliés, a pris l'engagement de signer l'Accord du 31 décembre 2016. Eve Bazaïba soutient que c'est le seul socle pour la suite du processus. Il y a, ensuite, l'arrangement particulier sur la taille du Gouvernement. Ils ont débouché sur un accord de principe.

Le futur Gouvernement sera constitué d'une équipe de 46 membres, dont 37 ministres et 9 vice-ministres. Hier dans la soirée, les bribes d'informations qui ont circulé, ont fait état d'une achoppe sur la clé de répartition des ministères. Qui prendra quoi et combien des postes ?

C'est la question. Il n'y a pas à se voiler la face, car les acteurs politiques sont toujours enclins, dans le cadre de partage des postes ministériels, à viser les ministères de souveraineté.

Sur cet aspect, il ressort que les Evêques ont laissé les acteurs politiques le soin d'y débattre sans passion, mais à plus privilégier l'intérêt supérieur, parce qu'ils doivent être guidés par le souci de ne pas décevoir les attentes du peuple congolais. Par ailleurs, lancinante, c'est aussi la question de la procédure de désignation du Premier ministre.

Si au Centre Interdiocésain on en parle peu, les analystes politiques et autres observateurs avertis se font la part belle et se jettent en conjectures. Les uns tablent sur la procédure de désignation, en soutenant qu'il faille présenter au Chef de l'Etat un panel des cadres, sept au total, et parmi lesquels sera choisi un seul, conformément au pouvoir discrétionnaire reconnu au Chef de l'Etat.

Les autres contestent cette procédure, en estimant que l'Accord du 31 décembre 2016, disert, soutient que c'est le Rassemblement qui désigne et soumet à la sanction du Chef de l'Etat. D'autres encore considèrent, qu'au regard des usages en la matière, il serait soutenable que trois noms soient présentés. Une autre tuante question porte sur la procédure d'investiture de ce dernier.

Puisqu'il est désormais admis au Rassemblement que le Premier ministre sera issu de la fille aînée de l'opposition, l'UDPS, l'on se demande si ce dernier sera investi à l'Assemblée nationale. Pourquoi ?

C'est justement parce qu'en son temps, le Sphinx de Limete, Etienne Tshisekedi, Président national de l'UDPS, avait ordonné à ses ouilles, après les élections de 2011, à ne point siéger à l'hémicycle. Va-t-il se dédire cette fois-ci ?

C'est la question. Il en est de même au niveau du Conseil National de suivi. Bien qu'il soit mentionné dans l'Accord de la Saint sylvestre que c'est Etienne Tshisekedi qui prend la tête, le même problème va se poser.

Sera-t-il nommé par Ordonnance présidentielle pour formaliser l'occupation du poste, ou sera-t-il investi à l'Assemblée nationale, comme c'est le cas pour ceux qui président à la tête des institutions d'Appui à la démocratie ?

Il semble que ce sont des matières sensibles, comme aussi celle du soubassement ou fondement juridique de cet accord, qui sont de nature à traîner en longueur le travail. Une sorte de glissement. Le mot est d'usage courant dans le jargon congolais.