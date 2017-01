C'est sous émotion et forte douleur, avec larmes aux yeux que Papy Milambu, jeune frère à Célestin Milambu, décédé le 28 décembre 2016, à Mbuji-Mayi, de suite d'une courte maladie, s'est confié aux fins limiers de votre quotidien, pour lui rendre les derniers hommages dignes de ce nom. Il a déclaré: "j'ai perdu un père et non un frère. C'est lui qui m'a élevé dès mon jeune âge.

Il m'a payé le minerval. Il a appris à éduquer ses enfants à partir de moi qu'il considérait comme l'aîné de sa progéniture. Même à mon âge adulte, il n'a cessé de me prodiguer des conseils et de m'instruire. C'est mon premier Conseiller qui s'est éteint. C'est une référence pour moi.

N'est-ce pas un sage africain a déclaré: "un vieux qui meurt, est une bibliothèque qui brûle?". J'ai compris ce proverbe aujourd'hui, a-t-il lâché. Il l'a dit quelques minutes après le retour de la Nécropole entre Terre et Ciel, où a été inhumé son « père » adoptif.

Papy Milambu est le petit frère de Célestin Milambu. Ce dernier est décédé le 28 décembre 2016, à Mbuji-Mayi. Né le 28 décembre 1964, c'est à l'âge de 52 ans qu'il s'est éteint, de suite d'une courte maladie. La nouvelle de sa mort s'était répandue comme une drainée de poudre, jusqu'à atteindre sa famille qui est à Kinshasa.

Celle-ci s'est organisée dès lors pour lui rendre des hommages dignes jusqu'à décider de ramener sa dépouille mortelle à Kinshasa. C'est finalement le vendredi, 4 janvier 2017, que le corps du défunt, accompagné de son épouse Mireille Mujinga, a rejoint la capitale congolaise. Personne ne pouvait se résigner. Malgré les pleurs de la délégation à l'aéroport international de N'djili, le cortège s'est dirigé à la morgue de la clinique Ngaliema de la Gombe.

C'est le lundi, 9 janvier 2017, que son cops fut retiré de ladite morgue, pour son exposition à l'Espace ASSANEF de Lingwala. À 12h30 de Kinshasa intervenait la levée du corps, après la traditionnelle séance des témoignages, de dépôt de gerbes de fleurs en sa mémoire, pour la Nécropole de la N'sele pour l'inhumation. D'après quelques témoignages recueillis auprès des membres de sa famille et de ses connaissances, seul celui de Papy Milambu, qui se réclame être son fils adoptif est plus marquant.

"Nous avons décidé de lui rendre des hommages comme un roi, car il l'était. Il était d'une grandeur impeccable. Il a joué un grand rôle dans la vie de chaque membre de notre famille. En plus, il n'était pas n'importe qui. Il a fait des études qui lui ont permis de décrocher le titre d'agronome. Il a occupé plusieurs fonctions à cet effet dans plusieurs entreprises publiques. Jusqu'à sa mort, il était toujours au service de la nation.

Il a rendu l'âme comme agent-payeur, au Kasaï-Oriental. Il avait une particularité, c'est savoir éduquer, former et informer. Il était attentif à chaque dossier de la famille. J'espère que nous qui sommes restés, moi en particulier, je m'efforcerai de suivre ses pas et de m'occuper de sa progéniture, pour autant que Dieu nous donne le souffle de vie. Que son âme repose en paix", a-t-il dit dans son témoignage.

Flodel Nkima

