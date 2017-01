Togo: L'Ong Consol PG sensibilise sur la journée des zones humides

Et si chaque école arrive à mettre à terre ces palétuviers encore appelés des mangroves, vous verrez que nos rivières, lagunes et autres seront protégé. L'important est que nous respirerons de l'air pur car les mangroves purifient l'air en captant le CO2 », a ajouté Sam GBEMOU de Cosol Pg.

En prélude à cette journée, l'ong Coopérative Solidarité Paternê Group (Cosol Pg) a organisé une semaine de sensibilisation à l'endroit des élèves des cantons d'Agouègan et d'Aklakou dans la préfecture des Lacs du 02 au 11 janvier 2017. Il s'agit pour les premiers responsables de cette Ong, de parler de l'environnement en général aux élèves et aux enseignants des dites écoles et expliquer le mécanisme de la protection des arbres en passant par l'élimination des sachets plastiques et la conservation des mangroves du chenal de gbaga.

