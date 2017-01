Madagascar: Amoron'i Mania - Menaces d'effondrement sur de nombreuses structures

Rumeurs. Cette démarche a été entreprise afin de mettre fin à certaines rumeurs concernant d'éventuelles répliques dans les 6h à venir. Des rumeurs vite propagées, d'autant plus qu'avec le délestage qui prévaut à Ambositra, avec seulement 8h d'électricité par jour, l'accès aux informations à travers les radios locales était pratiquement impossible et la population reste sur sa faim.

Délestage. Suite à ce séisme, plusieurs dizaines de bâtiments se retrouvent fissurées, des écoles et des maisons menacent de s'effondrer, se trouvant à un stade avancé de dégradation, dans les localités d'Ambositra, Ambatofinandrahana et Fandriana.

Le dernier séisme de magnitude de 5,9 à l'échelle de Richter qui s'est produit le 12 janvier dernier, a été fortement ressenti dans la région d'Amoron'i Mania, plus précisément à Ambositra, Ambatofinandrahana et Fandriana comme le confirme le Pr Ralambomanana Gérard, directeur de l'Institut et d'Observatoire Géophysique d'Antananarivo dont les propos ont été rapportés dans nos colonnes, hier : « C'est la faille sismique partant d'Ambatofinandrahana vers Tsiroanomandidy jusqu'à Ampamoizankova. » Et que l'épicentre se trouvait à 62 km au Nord-Ouest d'Ambositra et à 75 km de toute la partie Ouest de Fandriana.

