Congo-Kinshasa: Cérémonie de présentation des vœux. ACGT - Médard Ilunga Mwamba présente un bilan élogieux

Le personnel de l'Agence Congolaise des Grands Travaux a consacrée la journée du vendredi 13 janvier 2017 à la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux de nouvel An 2017 aux Directeur Général et au Directeur Général Adjoint de leur Agence. Cette cérémonie sobre a été émaillée par la signature de six contrats d'engagement avec la Direction générale de l'Acgt.

C'est en considération de la vision définie dans les objectifs du Plan Stratégique de Développement compris entre 2015-2017. Cet engagement s'inscrit dans le souci de mobiliser le personnel autour des valeurs de l'Entreprise notamment, l'innovation, la productivité, l'intégrité, le partage du savoir, l'état d'esprit positif d'équipe et l'excellence autour du métier. L'ACGT tient à l'accroissement des activités et les recettes en vue d'une compétitivité face aux enjeux de développement des infrastructures de base en RDC.

Comme de coutume, le DG Médard Ilunga Mwamba a esquissé à cette occasion, le bilan de l'année écoulée au niveau de son Entreprise dans le cadre de la mise en œuvre du programme stratégique de développement. Ce bilan, a-t-il précisé, porte sur les objectifs qui ont été assignés à l'ACGT.

"L'Acgt a été marquée d'abord par le lancement en 2016 de son plan stratégique de développement. Ce plan exprime l'excellence qui veut projeter l'ACGT dans plusieurs activités.

C'est-à-dire, dans sa vision elle veut devenir un grand bureau d'ingénierie certifié dans la conception des infrastructures et dans le management des grands projets. C'est ce qui a fait que l'ACGT s'était engagée en 2016 dans plusieurs programmes qui ont fait, qu'à ce jour, elle se réjouit du résultat récolté à la fin de l'année 2016.

Avec très peu des ressources, elle a une meilleure expertise parmi les meilleurs du pays. Cette entreprise est équipée des matériels performants et des logiciels assez performants qui permettent à ce qu'en 2017, elle puisse poursuivre ce qu'elle a déjà commencé et devenir une entreprise de développement utile pour la RDC". La cérémonie d'échange de vœux a été marquée par un temps fort.

La signature d'actes d'engagem

ents de différents managers par rapport à leur objectif en 2017. Et cette grande équipe s'est engagée à travailler dans la solidarité, dans la fusion des intelligences pour que l'ACGT rayonne en 2017". A cette circonstance, le DG Médard a présenté le bilan de 2016 et a rappelé la vision que le Chef de l'Etat a eue en créant l'ACGT.

Selon lui, le Président de la République, Joseph Kabila, attend voir dans ce pays une infrastructure structurante, une agence capable de répondre à toutes les grandes préoccupations dans les domaines des infrastructures, une agence capable d'aider le gouvernement dans la grande planification dans les domaines des infrastructures.

"Aujourd'hui, il est opportun que nous puissions nous poser la question, est-ce que nous sommes en train de répondre à la vision que le Chef de l'Etat a pu avoir en créant l'ACGT ?". 8 ans, après sa création, répond-il, l'ACGT est en train de faire du chemin, si pas du grand chemin. L'Acgt est en train de se démarquer d'un certain nombre des valeurs rentabilisées en 2016 dont les innovations.

"Nous sommes fiers d'avoir réussi à constituer une grande expertise à l'ACGT. Dans toutes les transformations, elle compte les Experts parmi les meilleurs de la RDC. Nous pouvons affirmer que l'ACGT a des meilleurs Ingénieurs et Architectes de la République".

En 2016, l'ACGT s'est enrichie d'équipements performants qui permettent à pouvoir l'aider à faire face à des grandes missions de conceptions et de management des projets. Il a félicité les agents et cadres pour le travail réalisé en 2016.

Le DG Médard Ilunga Mwamba et son Adjoint ont réalisé des miracles de ce qu'on est en train de vivre par le comportement des indicateurs de l'entreprise. Ils sont fiers d'avoir réussi la prise en charge totale du personnel, les soins sont assurés et les primes sont payées.

2016 a laissé un rayonnement qui s'est installé dans les cœurs des uns et des autres. Cette entreprise est devenue un point d'attraction, un véritable pôle de développement de ressources humaines, une véritable entreprise de transformation des valeurs utiles pour le développement de la RDC.

Perspectives 2017

En s'engageant en 2017, il a invité les agents à pouvoir répondre à leur travail avec beaucoup d'enthousiasme pour que les projets déjà commencés en 2016 puissent se réaliser. Pour 2017, le premier rendez-vous est l'exposition ACGT 2017 qui aura lieu au mois d'avril 2017. "C'est une occasion de rendre compte de toutes nos réalisations", a déclaré le DG de l'ACGT.

Une nouvelle phase de maturation de cette entreprise : "Nous serons plus ambitieux pour aider notre pays à pouvoir mobiliser le financement et mobiliser les grands projets et devenir cette agence des grands travaux à l'instar des autres structures dans d'autres pays". Le deuxième rendez-vous est le développement du partage du savoir et le développement de différents projets d'études.

Il tient à diversifier les ressources de manière à ce que l'Acgt soit en mesure d'assurer ses missions. Communiquer le plus possible à l'interne comme à l'externe de manière à ce que l'Acgt arrive réellement à tisser les grands partenariats rentables et avec les structures crédibles.

Un autre rendez-vous est la certification d'ISO 9001 : "Cela appelle beaucoup d'effort et engagement de tout le monde, pour que nos prestations soient les plus confiants et de pouvoir internationaliser notre expertise".

Avant de visiter le nouveau Centre médical, le DG de l'ACGT a souhaité les meilleurs vœux à toutes les familles que l'année 2017 soit porteuse et de plus de prospérité à l'ACGT. Que 2017 soit une explosion de bonheur pour toutes nos familles. Que Dieu vous bénisse.