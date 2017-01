A l'occasion de la journée nationale des Martyrs de l'indépendance, la fédération du PPRD au Nord-Kivu a organisé, avec faste, une somptueuse cérémonie d'échange de vœux pour l'année qui a commencé. Ce, sous le haut patronage de Me Feller Lutaichirwa Mulwahale, le Vice-gouverneur de la province.

Cette activité qui a eu lieu le mercredi 4 janvier dernier s'est déroulée dans l'enceinte de la résidence de Feller Lutaichirwa Mulwahale. Qui, il sied de le dire, est le Secrétaire fédéral du PPRD au Nord-Kivu.

Ces assises ont connu la participation des hauts cadres de ce parti dont les députés et ministres provinciaux, les militants du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie ainsi que des représentants de quelques fédérations territoriales.

En marge de ce rendez-vous, sobre, Me Feller a ravivé la flamme de ses camarades et a félicité, fiévreusement, les jeunes leaders pour leur attachement au Raïs durant une année 2016 très politique.

A l'occasion de la cérémonie d'échange de vœux, il y a eu les adhésions massives. Le go a été donné par l'hymne du parti suivi par une minute de silence, observée en mémoire des martyrs de la RDC ainsi que des victimes de la barbarie humaine surtout ceux de Beni-ville et territoire, du Sud de Lubero, de la collectivité chefferie de Bwito dans le Rutshuru sans oublier Walikale et Masisi. Prenant la parole dans son mot de circonstance, Me Feller a jeté des fleurs aux jeunes leaders, une association des jeunes proches de la Majorité Présidentielle.

En effet, les jeunes leaders avaient beaucoup travaillé pour empêcher l'hécatombe annoncée au 19 décembre 2016. Ils ont aidé les autorités provinciales à Goma à empêcher que l'on brûle des pneus sur les routes bitumées et ont participé à la sensibilisation mais aussi à la traque de tous ceux qui voulaient déstabiliser la province en décembre dernier.

Ils ont été félicités. Lors de ce premier mercredi de l'année 2017, Me Feller Lutaichirwa Mulwahale, qui avait à ses côtes les honorables Sylvestre Nkuba Kahombo, KANZULI KIEZELE, Omar MAYOMBO, Jean de Dieu GIZA, tous députés provinciaux du Nord Kivu, Mme Adèle Bziziane MAHESHE, Ministre provinciale de l'Education, Genre, jeunesse, Femme et famille, M. Raphael

Katindi, Secrétaire Urbain PPRD Goma ; a formule les vœux au Rais, initiateur du parti.

Il a rappelé que le Raïs Joseph KABILA KABANGE, à la fin de l'année 2016, dans son adresse à la nation, avait exprimé sa compassion aux congolais tombés sur le champ d'honneur partout au nord Kivu. Voilà pourquoi, une minute de silence a été observée pour cette fin, avant de continuer avec la cérémonie.

Louange et honneur reviennent au Dieu Tout- Puisant, car depuis l'année 2001 pour le Raïs qui s'est lancé dans le chemin de la recherche de la paix et développement pour le bien-être de la population congolaise, et chose étonnante, jusqu'à présent il est le seul au monde qui ait accepté de partager son pouvoir dans le schémas de 1+4 chose, a renchéri Feller Lutaichirwa Mulwahale.

Sa bravoure d'organiser le dialogue d'abord sous la facilitation d'Edem Kodjo, puis sous la facilitation de la CENCO est un signal fort qui marque la volonté de l'homme Démocrate qui, dans ses allocutions, n'a jamais cessé de signifier que les élections restent et resteront l'unique voie d'accès au pouvoir car le peuple congolais est fatigué des multiples guerres.

Le pouvoir s'exerce pour le peuple et l'intérêt de ce peuple, a-t-il ajouté avant d'appeler la population du Nord-Kivu à s'approprier les résultats du dialogue. Remerciant le camarade Henri MOVA SAKANYI, sous les applaudissements de la jeunesse, M. Feller a dit aux jeunes que l'objectif principal pour le moment n'est rien d'autres que de voir un membre PPRD dans chaque parcelle de la province du Nord-Kivu.

"Pour nous, le PPRD c'est la fierté car notre autorité morale le Rais Joseph Kabila KABANGE se bat jour et nuit dans la recherche de la quiétude de la population congolaise. Voilà pourquoi, nous voulons les élections apaisées.

D'où, nous appelons nos amis de l'opposition à participer à la protection de la paix chèrement acquise au lieu de se battre pour rien ", a-t-il conclu avant de lancer le message à toute la population du Nord-Kivu de participer massivement aux opérations d'enrôlement pour l'obtention de la nouvelle carte d'électeur.