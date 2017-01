Centrafrique: Lancement d'un appel de fonds humanitaire pour aider 2,2 millions de Centrafricains

Le gouvernement de la République centrafricaine et la communauté humanitaire ont officiellement lancé vendredi le Plan d'intervention humanitaire 2017-2019. Avec un budget de 399,5 millions de dollars, il vise à répondre aux besoins fondamentaux de 2,2 millions de Centrafricains, a indiqué le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA).

Ce document de planification, construit autour de trois objectifs stratégiques, vise à sauver plus de vies, à renforcer la protection des populations touchées et à préserver la dignité humaine en rétablissant l'accès aux services sociaux de base et aux moyens de subsistance.

Le lancement du Plan d'action humanitaire 2017-209 se déroule dans un contexte marqué par une détérioration de la situation sécuritaire dans le pays, notamment au second semestre de 2016, avec un nombre croissant de points chauds.

Cette dégradation a engendré de nouvelles urgences humanitaires et a exacerbé la vulnérabilité de plus de 70.000 personnes nouvellement déplacées. « Cela pèse sur nos efforts de protection et de planification et entrave sérieusement l'accès humanitaire », a déclaré la Ministre des affaires sociales et de la réconciliation nationale, Virginie Baikoua.

« A cela s'ajoute une situation économique internationale défavorable en ce qui concerne le financement de l'action humanitaire. De nouvelles crises se produisent ailleurs dans le monde et attirent l'attention des bailleurs de fonds en raison de leur acuité et de leurs terribles effets sur les populations civiles », a déclaré pour sa part le Coordinateur humanitaire par intérim, Michel N'da Konan Yao.

Dans ce contexte, Virginie Baikoua et Michel Yao ont appelé les bailleurs de fonds à accroître leur engagement auprès de la République centrafricaine afin de consolider les acquis des années précédentes et de répondre aux nouvelles urgences.

Un financement adéquat du plan d'intervention humanitaire fournira une aide alimentaire à 900.000 personnes. Dans toute crise humanitaire, la sécurité alimentaire est un besoin primordial. Cette année, 128,5 millions de dollars seront consacrés à cette priorité, a précisé OCHA.