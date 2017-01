Madagascar: Trafic de bois de rose - Un navire suspect suivi à la trace

L'une des sources avance que l'idéal serait que le bâtiment « pris en chasse », soit stoppé dans les plus brefs délais, de crainte « qu'il ne coupe ses appareils de localisation et que l'on perde sa trace ». Le cas échéant, le gouvernement malgache garderait en option de recourir à Interpol pour appréhender les présumés trafiquants.

L'insuffisance de matériel, notamment des gardes côtes, limite cependant, la capacité opérationnelle de Madagascar, dans ses intentions d'arraisonner le bateau « malaisien ». Pour y remédier, les gardes côtes mauriciens et réunionnais auraient déjà été contactés pour réagir et intercepter le navire.

