Ile Maurice: DP World - Pourquoi le projet n'a pas abouti

La rupture des négociations est, selon les consultants de BDO, une aubaine pour attirer l'investissement local et international pour le développement de la Special Economic Zone à Jin Fei. Le grant accordé par l'Inde ainsi que la Mediterranean Shipping Company Ltd constituent également des alternatives potentielles, selon les conclusions du rapport.

Autre facteur déterminant : la mainmise que voulait exercer DP World sur la CHCL, tout en étant un actionnaire minoritaire avec 40%. «DP World wants absolute control on running CHCL», ont averti les consultants de BDO. Ils ont fait référence au fait que l'Operating Committee serait constitué de cinq membres, dont trois nommés par la firme dubaïote. Celle-ci aurait alors été responsable de nommer le Chief Executive Officer et le Chairman, entre autres.

«DP World ne veut pas prendre la responsabilité du fonds de pension de l'organisme», soulignent-ils. De plus, la compagnie dubaïote s'est montrée hésitante à investir 25 millions d'USD pour moderniser le système informatique et les équipements, comme proposé au préalable.

