Algérie: Peinture, danse contemporaine et artisanat pour célébrer Yennayer au Bastion 23

Alger — Une immersion dans l'univers des symboles amazigh à travers les arts plastiques et le bijou traditionnel est proposée au public algérois à la faveur d'une grande exposition à l'occasion des célébrations du nouvel an amazigh, Yennayer 2967.

Organisée au Centre des arts du Palais des raïs- Bastion 23 à Alger, cette exposition réunie les œuvres de trois figures du mouvement de peinture "Aoucham" (tatouages) à savoir Noureddine Chegrane, Karim Sergoua, et Noureddine Hammouche.

Explorant les symboles berbères et les tatouages traditionnels dans des œuvres contemporaines, Noureddine Chegrane expose de grand format et des bannières puisés dans cet imaginaire collectif avec un code couleur évoquant généralement la terre et le feu.

En collaboration avec l'Association de promotion et de sauvegarde des arts traditionnels berbères, les organisateurs ont également exposé une collection de bijoux berbères anciens.

Les métiers de la poterie traditionnelle et du tissage de tapis sont également mis en avant par les produits de Zahra Bacha et de Razika Doufane.

Lors de cette deuxième journée de célébrations, la danseuse contemporaine et chorégraphe Nacera Belaza et la chorégraphe marocaine Meriem Jazouli ont présenté un spectacle de danse contemporaine intitulé "Une danse pour demain", fruit d'une résidence de création entre l'Algérie et le Maroc exécutée par de jeunes danseurs algériens et marocains.

Encadré par la compagnie Nacera Belaza et l'espace culturel "Darja" ce spectacle restitue un résidence visant la transmission et la création basées sur l'expérience des encadreurs et la vision des jeunes danseurs.

Inaugurées jeudi, les célébrations du nouvel an amazigh se poursuivent jusqu'à samedi au Bastion 23 avec des expositions d'artisanat et des spectacles de musique en plus d'une rencontre débat autour du mouvement "Aoucham" et des "symboles commun aux populations agraires".