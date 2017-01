Algérie: La communauté algérienne des Hauts de France célèbre la fête de Yennayer

La lutte contre le terrorisme et la radicalisation violente est inscrite au centre des débats du 27ème… Plus »

Cette exposition, qui a rassemblé plusieurs dizaines d'invités, a vu la participation de trois artistes venus d'Algérie et a été rehaussée par la présence du consul général, Rachid Belbaki, des membres et des responsables du consulat ainsi que des représentants du mouvement associatif, a-t-on précisé.

Le consulat général de Lille a également organisé, mercredi dernier, avec la même association, le vernissage de l'exposition d'art et de l'artisanat d'Algérie (tapis, toiles, poterie, céramique, broderie et tissage, bijoux, maroquinerie et tenues traditionnelles).

Un dîner spectacle animé par l'artiste Noria et d'autres, est organisé par le consulat général en partenariat avec l'association "Mémoires plurielles", auquel sont conviés le maire de Roubaix, des élus d'origine algérienne, des compétences nationales ainsi que des représentants du mouvement associatif et des membres de la communauté nationale.

Paris — La communauté algérienne de la région des Hauts de France célébreront, samedi à Roubaix, le nouvel an amazigh Yennayer (2967), une fête qui symbolise l'unité et la cohésion du peuple algérien avec ses origines, a-t-on appris vendredi auprès du consulat général de Lille.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.