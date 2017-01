Ile Maurice: Rodrigues - Quels candidats pour le MR?

C'est en fin d'après-midi, ce samedi 14 janvier, que le Mouvement rodriguais (MR) devrait dévoiler sa liste de candidats aux prochaines élections régionales. Mais déjà quelques noms circulent.

Ainsi, dans la région 1, on parle de Nicolas Volbert et Franceau Grandcourt. Dans la région 2, de Gaëtan Jabeemissar et Coumar Ramdally. Et dans la région 3, de Robert Speville et Chen Iye Lamvohee.

Jana Perrine et Rousset Bègue pourraient être candidats dans la région 4. Johnson Roussety et Louis Ange Perrine côte à côte dans la région 5 ? Dans la région 6, Marie Lou Augustin et Marie Thérèse Agathe pourraient être désignés.

Qu'en est-il de Nicolas Von-Mally ? Choisira-t-il la liste proportionnelle ou se présentera-t-il aux élections régionales ? Réponse dans l'après-midi.