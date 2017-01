Cameroun: Le business des plantes médicinales

Entretien avec le Président du Groupe Fadil sur les grands moments qui ont ponctué 2016 et les… Plus »

Je propose aussi des graines de moringa oleifera qui raison de deux grains matin et soir soignent l'hypertension artérielle, les tumeurs de l'estomac, les douleurs de dos, la fatigue te les faiblesses sexuelle, etc.», énumère-t-elle en soulignant que les feuilles de moringa oleifera ont des vertus anti-inflammatoire et antibactérienne.

Le tout facturé à 25000 F Cfa Loin du pont de la gare, le commerce des plantes médicinales s'est également développé. Des vendeurs ambulants ou installés dans quartiers populaires comme Mballa 2, Olembé, etc. Parmi les plantes les plus proposées, il y a le moringa oleifera.

Les comptoirs sont de fortune, des planches soutenues par des morceaux de bois. Mais ils sont bien achalandés. Dans ces pharmacies traditionnelles à ciel ouvert, on trouve des graines de moringa oleifera, de ricin, des écorces d'arbres, du miel, des plantes comme le lecaema, etc.

