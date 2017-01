Ile Maurice: Nooreza Joomun - Pistas salééé griyééé

La compagnie Airway Coffee, appartenant à la femme d'affaires Nandanee Soornack, persiste et signe. Elle ne veut… Plus »

L'on rajoute ensuite du colorant alimentaire pour la couleur rougeâtre, avant de plonger les pistaches dedans. «Bizin tir li vit-vit», à l'aide d'une araignée - sorte de gros pasté - avant de les balancer dans un sac. «Lerla griy li anplas aveck disab kinn fini lavé.» Des dizaines et des dizaines de tours et de retours plus tard, les pistass sont prêtes à faire frétiller les palais.

Il y a quelques mois encore, mère et fille s'installaient à divers endroits de la capitale pour vendre leurs pistaches. Mais depuis que la loi a forcé les marchands ambulants à prendre racine, elles doivent se contenter de leur emplacement, où elles ont d'autres commerçants et les autobus comme voisins. «Lavant inn bien tonbé. Avan ti pé vann 50 liv pistas, aster zis 20 liv.»

Elle ne porte pas de bijou. Sur son visage, par contre, des perles de sueur. Pas étonnant quand on travaille dans une «rôtissoire». Mais ce n'est pas la chaleur infernale ou le four qui tourne à plein gaz qui éteindront la flamme de Nooreza pour son métier de marsan pistas.

