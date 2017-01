Ile Maurice: Ordre d'éviction - Airway Coffee fait de la résistance

Elle ne porte pas de bijou. Sur son visage, par contre, des perles de sueur. Pas étonnant quand on travaille dans… Plus »

Il voulait intervenir dans le litige opposant sa compagnie à ATOL et à Airports of Mauritius. Mais Aditish Oogarah a été débouté le 2 décembre par le juge Ohsan-Bellepeau, qui a statué qu'il ne pourra pas être partie prenante de ce bras de fer.

La compagnie Airway Coffee, appartenant à la femme d'affaires Nandanee Soornack, persiste et signe. Elle ne veut pas vider les lieux du New Passenger Terminal, à l'aéroport de Plaisance. Vendredi 13 janvier, elle a obtenu le droit de s'opposer, par voie de contre-affidavit, à la motion d'éviction d'Airport Terminal Operations Ltd (ATOL).

