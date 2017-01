Congo-Brazzaville: Le mouvement Ras-le-bol dénonce un climat politique malsain

De son côté, dans une déclaration, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale (UPADS), principale formation d'opposition au Congo, a demandé à la justice de garantir des procès équitables et impartiaux à tous les hommes politiques et même aux journalistes actuellement privés de liberté.

« Après le référendum contesté du 25 octobre 2015 et les élections présidentielles du 20 mars 2016, nous, mouvement Ras-le-bol, constatons que, malgré tous les appels de la société civile et de l'opposition pour que s'installe un climat politique calme et paisible, le pouvoir continue à instaurer un climat de crise qui devient de plus en plus inacceptable », a déclaré, à RFI, Franck Nzila, coordonnateur du mouvement.

