Burkina Faso: Docteur Alain Traoré - "Nos sportifs sont en bon état physique"

interview

A quelques heures avant leur premier match de la CAN face au Cameroun, nous avons rencontré le médecin des Etalons, le colonel Alain Traoré pour nous enquérir de l'état de santé des blessés. Il se fait rassurant et affirme que tout le monde dans le groupe est apte.

Quel bilan pouvez-vous faire sur l'état de santé des blessés ?

Nous sommes optimistes au vu des deux semaines de préparation que nous avions eu. Au départ nous avions quelques problèmes de santé mais pas très grave sauf pour un ou deux joueurs. Mais à 24h00 de la compétition, je peux affirmer que le moral est au beau fixe car nous nous avons réussi à remonter progressivement et la quasi-totalité de nos sportifs sont actuellement dans un bon état physique. Nous avions eu quelques problèmes de digestion pour un ou deux joueurs mais cela a été rapidement résolu entre 18h00 et 22h00. On a été dans la meilleure clinique qu'on puisse avoir, on a eu les soins appropriés et nous sommes revenus ensemble à l'hôtel. Pour l'instant, tout se passe très bien.·

L'entraîneur Duarte a tremblé pour Issouf Paro. Pouvez-vous rassurer qu'il est apte à disputer la CAN ?

Oui, je peux vous rassurer que Paro se remet progressivement. L'IRM qu'on a fait à Marrakech a révélé que l'état du joueur était rassurant. Nous n'avons voulu prendre aucun risque donc nous avons continué à le garder et faire progressivement les entraînements pour la récupération et des exercices qui vont crescendo. Actuellement, il est en bon état physique et nous pourrions compter sur lui pour les matchs à venir.·

Les trois gardiens de but étaient également aux soins et Steeve Yago boitillant. Des soucis majeurs à ce niveau ?

Pour Steeve Yago, tout est rentré dans l'ordre. Ce sont des pathologies chroniques qui sont récidivantes mais nous avons vu que ça allait beaucoup mieux pour lui. Pour les gardiens de but, c'était juste des petits bobos qui chauffent pendant 10-15 minutes et après refroidissement par la glace comme d'habitude, tout redevient normal. Tout est déjà dans l'ordre pour eux également.