Burkina Faso: Bakary Koné - "C'est le moment ou jamais"

Il est le symbole de la défense des Etalons. Il a même été la référence à son poste en 2013 quand au sortir de la CAN en Afrique du Sud, il était désigné meilleur défenseur de la compétition et cité dans l'équipe-type du tournoi.

Bakary Koné dit le "Général Koné” n'a pas l'habitude de parler, il laisse généralement son talent s'exprimer pour lui. Mais quand il se retrouve devant un micro, c'est généralement saillant surtout quand on lui pose la question de savoir quel est l'objectif du Burkina dans cette CAN 2017.

"Nous avions déjà été finaliste malheureux en 2013, pour maintenant, c'est de mettre la machine en route pour sortir de cette poule qui est difficile avec le Cameroun et le pays organisateur. Nous avons la possibilité de montrer de quoi nous sommes capables pour sortir de ce groupe et aller le plus loin possible”.

Pour lui, l'atout des Etalons pour cette CAN reste la ligne d'attaque. "Nous avons beaucoup d'attaquants mobiles qui ont beaucoup d'envie. Ces atouts seront importants pour nous si nous sommes aussi costauds défensivement”.

Le Général Bako évoque aussi l'expérience qui prévaut dans le groupe burkinabè avec plus de cinq joueurs qui seront à leur 5e CAN de suite. "Nous avions acquis beaucoup d'expérience pendant ces 5 CAN et nous allons apporter cette expérience aux plus jeunes qui sont également bons pour aller jusqu'au bout”.

Abordant le premier match contre le Cameroun, le défenseur de Malaga en Espagne estime que c'est un gros match "qui nous mettra directement dans la CAN. Le Cameroun est une grande nation de foot et cela nous permettra de nous mesurer au plus grand pour déjà voir de quoi nous sommes capables.

Si tout va bien, on ira jusqu'au bout car là nous sentons le parfum de a CAN qui monte progressivement en nous et qui donne cet engouement et beaucoup de tension. C'est de bonne guère et on va continuer sur cette lancée car c'est le moment ou jamais”.