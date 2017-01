Angola: Le SG de la FAF recommande le fair-play durant la saison 2017

Luanda — Le secrétaire général de la Fédération Angolaise de Football (FAF), Rui Costa, a recommandé vendredi, une plus grande transparence, l'unité et le fair-play au cours de la saison sportive qui commence le 4 février, avec la dispute de la Super Coupe entre Primeiro de Agosto (champion) et Recreativo Libolo (vainqueur de la Coupe d'Angola).

Le dirigeant a fait cette recommandation au cours de la première réunion de la nouvelle direction, présidée Artur Almeida e Silva, avec les clubs, destinée à la préparation de la saison de football 2017.

Selon Rui Costa, toutes les parties prenantes devraient lors des compétitions de la saison prochaine opter pour l'esprit sportif et le respect des adversaires et des arbitres, les transformant à une fête nationale.

Lors de la réunion avec les dirigeants des associations et entraîneurs des équipes impliquées dans le championnat national de football de première division 2017, il a été apporté quelques modifications dans la programmation en fonction des engagements de Primeiro de Agosto et de Recreativo de Libolo dans les Afro-coupes (qualification à la Ligue des clubs champions et Coupe de la Confédération africaine).

La réunion a été également assistée par un représentant de l'opératrice ZAP, principal sponsor du championnat national de première division, pour fixer les dates et heures de matchs.