Madagascar: ES-DES - Des pré-emplois offerts aux étudiants

L'Ecole Supérieure de Développement Economique et Social (ES-DES) mise en place par l'ONG ACDM (Actions Concrètes pour le Développement de Madagascar), a participé activement au Salon de l'Etudiant organisé durant deux jours au Palais des Sports à Mahamasina.

« Plus de 450 personnes ont visité notre stand lors de cet événement. En fait, notre particularité est d'offrir des pré-emplois pour les jeunes qui choisissent de s'inscrire dans cet établissement universitaire privé », a annoncé Hanitriniaina Eléa Chilo, la présidente de l'ONG ACDM, qui plus est la directrice de l'ES-DES.

A visée professionnalisante. Rappelons que dès la 2e Année, ils vont partir en stage auprès de l'ONG ACDM ou d'autres organismes et entreprises partenaires. Mais ce n'est pas tout ! « Nous pouvons leur offrir un travail en tant qu'agents de collecte de base de données ou enquêteurs, entre autres, pour une période déterminée en effectuant des descentes dans les régions d'Analamanga et de Vakinankaratra.

Ce travail rémunérant qui n'est pas pour autant obligatoire, et s'effectue pendant les périodes de vacances, et ce, avec l'accord de leurs parents. Et nous prenons en charge leurs déplacements et hébergements », a-t-elle expliqué.

Notons que les étudiants qui ont visité le stand de cette Ecole Supérieure de Développement Economique et Social, ont été plutôt intéressés par les filières : Travail social, Agronomie, Gestion et Economie.

« Pour la filière Travail social, ES-DES offre une formation de niveau universitaire à visée professionnalisante, leur permettant de devenir animateur ou assistant social ou bien éducateur spécialisé aux termes de leurs études.

Quant à ceux qui choisissent la filière agronomie, les étudiants reçoivent une formation indispensable pour mieux comprendre les enjeux et dynamiques des marchés agro-alimentaires tout en décryptant les contraintes auxquelles pourront être confrontées les acteurs de l'agri-business. Et tout cela, en complément de leur propres expertises techniques et scientifiques », a-t-elle enchaîné.

Abordable. Il faut savoir également que cette université privée, habilitée et homologuée par l'Etat, oriente les étudiants vers la création de leurs propres projets de développement ou entreprises. « Ils bénéficient notamment de formations pratiques.

A cet effet, les étudiants pourront être directement opérationnels. D'autant plus, des Enseignants chercheurs de l'Université d'Ankatso, des docteurs ingénieurs ainsi que des cadres professionnels assurent les cours au sein de l'ES-DES », a précisé Hanitriniaina Eléa Chilo.

Quant aux frais d'études, elle a assuré que c'est abordable à toutes les bourses compte tenu du fait que l'enseignement est financé par l'ONG ACDM. De nombreux jeunes Comoriens y étudient actuellement car ils reconnaissent les compétences de cette université privée malagasy.