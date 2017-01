Madagascar: Age de la retraite - Satisfaction dans les rangs des « petits » fonctionnaires

C'est le cas pour les enseignants dans les zones éloignées, contraints d'effectuer de longues marches, rien que pour percevoir leurs salaires, faute de moyens de locomotion plus confortables », explique Bakomalala, enseignante FRAM nouvellement recrutée. Et d'ajouter que partir à la retraite à 60 ans est la seule option envisageable par rapport à la productivité.

« A 60 ans, on n'est plus tout jeune et physiquement, même si on est bien portant, le poids de l'âge pourrait se faire sentir, notamment si l'activité que l'on exerce ou certaines situations spécifiques liées au travail, requièrent une certaine force physique.

Le débat est clos. Du moins, pour l'instant, après le refus, en conseil des ministres, de la proposition de fixer l'âge de la retraite à 65 ans. Décision qui a visiblement satisfait les « petits » fonctionnaires, ceux qui sont les moins bien rémunérés - et les fonctionnaires moyens. L'idée de continuer à travailler 5 ans de plus ne les enchante guère.

