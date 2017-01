Algérie: "Des écrans géants pour suivre les matchs de l'Algérie"

La lutte contre le terrorisme et la radicalisation violente est inscrite au centre des débats du 27ème… Plus »

Les droits de retransmission des rencontres de la CAN pour le compte de la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord, sont détenus exclusivement par le groupe beIN Sports.

L'EPTV a regretté, dans un communiqué, "une situation très fâcheuse, née de l'attitude incompréhensible du détenteur des droits, qui prive des millions de téléspectateurs, non seulement en Algérie mais également dans toute la région, de regarder les matchs de leurs équipes nationales dans la plus importante compétition sportive du continent africain".

"Nous œuvrons en collaboration avec les walis pour la mobilisation des fonctionnaires des collectivités locales ainsi que les directeurs de la jeunesse et des sports pour ouvrir les salles et les maisons de jeunes afin que le public algérien puisse suivre en direct les matchs de la plus grande compétition continentale", a ajouté le ministre à l'occasion de cette manifestation de football et de handball réservée aux structures universitaires féminines.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.