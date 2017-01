Afrique: Lutte contre le terrorisme et la radicalisation violente au centre des débats du sommet Afrique-France

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a révélé vendredi que des écrans… Plus »

Par ailleurs, l'appel à une "lutte collective" contre les réseaux de trafiquants, notamment de traite des êtres humains, de trafics de migrants, et de trafic de drogue, a été lancé par les chefs d'Etat et de gouvernement, afin d'"assécher la source de financement du terrorisme que représentent ces trafics".

"Elles se sont engagées à renforcer l'appui apporté à l'échelle locale, nationale comme internationale, aux systèmes d'éducation et aux mesures visant à répondre aux défis de la jeunesse en termes de formation, d'emploi, et de l'inclusion sociale", lit-on dans le même texte.

En outre, conformément à l'agenda du développement durable des Nations unis, les parties ont affirmé la nécessité d'intensifier les efforts pour "prévenir et lutter contre les phénomènes de radicalisation violente en traitant les causes profondes".

Dans ce contexte, les participants ont salué les actions des Etats du Bassin du Lac Tchad, visant à réduire la capacité de nuisance du groupe terroriste Boko Haram, et obligé celui-ci à "changer de mode opératoire, en faisant recours aux engins explosifs improvisés et aux attentats suicides".

"Ils (les chefs d'Etat et de gouvernement) ont dressé un bilan positif des actions opérationnelles conduites par les Etats africains et les organisations régionales du continent dans la lutte contre le terrorisme, notamment au Sahel, en Afrique du nord et dans la Corne de l'Afrique... ", lit-on dans le texte de projet de Déclaration.

"... les chefs d'Etat et de gouvernement ont décidé d'unir davantage leurs efforts pour lutter contre le terrorisme et les trafics", souligne le document, qui sera présenté au sommet pour adoption.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.