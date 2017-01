Angola: Cuba enverra plus de médecins à Bengo

Durant son séjour à Bengo, Gisele Rivera a visité l'hôpital central, le Centre Toxicodépendant, le mémorial des héros de la patrie, où il a signé le livre d'honneur en présence du gouverneur local João Bernardo de Miranda, et a rencontré des techniciens cubains et anciens étudiants angolais à Cuba.

"Les relations entre Cuba / Angola sont de fraternité et seront éternelles, les deux peuples ont des valeurs culturelles fortes, d'où la nécessité de les préserver", a-t-elle soutenu, appelant les techniciens cubains à redoubler d'efforts pour fournir de plus en plus "plus d'attention" aux patients qui recourent aux hôpitaux.

D'autre part, l'ambassadrice s'est dit satisfaite du travail accompli par les techniciens de la santé à Bengo et des conditions des conditions de logement et de travail mises à leur disposition.

Après avoir qualifié les relations entre l'Angola et Cuba de "bonnes", Gisele Rivera a souligné que dans le cadre de cette coopération, Cuba pourrait encore dépêcher vers l'Angola des techniciens pour la santé et l'éducation".

