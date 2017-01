Cote d'Ivoire: Association internationale des critiques d'art - La Case des arts à l'honneur !

Sous la houlette de Simone Guirandou, historienne de l'art et galeriste, membre de l'Académie des sciences, des cultures, des arts d'Afrique et des diasporas africaines (Ascad), mais aussi et surtout membre de l'Association internationale des critiques d'art (Aica) et présidant la section ivoirienne, un prix d'excellence sera remis le samedi 28 janvier 2017, à partir de 15h, à l'artiste-plasticien Baly, à La Case des arts de Cocody-Danga.

Aux côtés de Mme Guirandou, les membres de l'Aica-Côte d'Ivoire, Georges Retord, linguiste et critique d'art, collectionneur établi en Côte d'Ivoire depuis les années 1970, Pr Yacouba Konaté, président honoraire de l'Aica International, membre de l'Ascad, entre autres casquettes, ainsi que les critiques, Mimi Auguste Errol et Henri Nkoumo viendront ainsi sanctionner et consacrer le travail de recherche par eux commandé à Dr Denise Kacou-Koné, directrice de

La Case des arts Nkoumo, il y a quelques mois, pour une sélection de jeunes talents plasticiens sur la place d'Abidjan se démarquant par l'originalité et la pertinence de leurs créations.

Celles de Moussa Coulibaly dit Baly, 1er prix, et de Essoh Sess prix d'encouragement) ont été choisies parmi une myriade de propositions. Baly a séduit le Jury, notamment, par sa créativité et l'originalité de son expression picturale. Il peint, en effet, sur du carton sur lequel il glisse un florilège chromatique avec un penchant certain pour les voitures de collection, dénotant d'une écriture sui generis. Baly, diplômé des Beaux-arts d'Abidjan, est formateur d'arts plastiques à La Case des arts depuis plus de 2 ans et est aussi à l'aise avec l'argile ou le sable qu'avec ses pinceaux. Cette récompense dont il est déjà très fier, sera sa première.

Mention spéciale donc aux membres de l'Aica et exemples pour bien de créateurs et critiques qui n'arrêtent jamais de soutenir les jeunes talents. Ainsi qu'à leur apport à des initiatives structurantes comme La Case des arts. Qui, faut-il le rappeler, à force de modules et autres ateliers innovants, s'érige désormais comme le centre de formation et d'initiation de référence en Côte d'Ivoire aux arts traditionnels et modernes, de la scène et visuels, pour les jeunes et les moins jeunes.

Créée par Dr Denise Kacou-Koné, en février 2008, La case des arts se veut, tout aussi, l'incubateur où se formatent les talents de demain et où s'inculquent le dialogue des cultures et l'ouverture à la culture universelle. Dans cet espace de valorisation du patrimoine national et mondial, sont dispensés les enseignements suivants : danse, instruments traditionnels, langues nationales ivoiriennes, théâtre, contes et légendes et histoire des diasporas noires de par le monde.

Professeur de théâtre et spécialiste de Shakespeare, sa directrice a fait honneur à la Côte d'Ivoire, en décembre dernier à Carthage (Tunis), en Tunisie, en étant dans le gotha mondial du colloque consacré à l'auteur britannique le plus lu de la planète.

De l'Aica et de Retord...

Pour en revenir au jury présidé par Georges Retord, il faut préciser que ce linguiste d'origine française et ivoirien d'adoption, habitant la mythique cité de Grand-Bassam, est l'auteur des premiers manuels de dioula et baoulé, encore utilisés dans les universités.

Quant à l'Aica International, c'est une Ong d'utilité publique patronnée par l'Unesco créée en 1950 et qui compte 68 sections dans le monde, dont notre pays depuis quelques années.

Ses objectifs visent, entre autres, à renforcer et vulgariser la critique d'art et donc l'histoire de l'Art dans le monde entier, favoriser donc les échanges d'idées et de sensibilités, promouvoir les relations professionnelles au-delà des limites politiques, ethniques, économiques ou religieuses.