Congo-Brazzaville: Couleurs de chez nous - Le client est vraiment roi ?

Dans le confort justement, il faut voir la climatisation des lieux, la connexion wifi par exemple et, dans le cas présent, la disponibilité des écrans avec des programmes attrayants et répondant aux exigences des consommateurs.

Il nous semble que dans ce que paye un client, en termes de prix, il y a bien d'aspects qui sont intégrés en dehors du simple repas. Cela va du confort, de la sécurité, de l'accueil et, bien entendu, de la qualité des mets et boissons.

Les querelles sont fréquentes dans les restaurants congolais à cause des programmes. Non seulement certains clients sont abandonnés longtemps à leur sort, il leur est en plus privé ce plaisir de s'informer le temps d'un repas.

La plupart des restaurants et autres lieux de retrouvailles au Congo sont désormais équipés de téléviseurs. Ceci : pour le bonheur et le plaisir des visiteurs des lieux. Donc des consommateurs.

