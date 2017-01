Gabon: France - Le soutien à distance aux Panthères par sa diaspora fait défaut

De Paris, la diaspora gabonaise porte une voix dissonante pour la CAN dans son pays d'origine

Après le désistement de la Libye en raison de sa situation politique interne, le Gabon abritera la 31ème édition de la CAN du 14 janvier au 5 février 2017. Dès cet après-midi, le match mettra aux prises le Gabon à la Guinée Bissau pour sa première participation.

Au total, quatre stades avec une capacité de près de 110 000 spectateurs. Le Gabon et ses Panthères, deux fois quart de finaliste en 1996 et 2012, se mettent à croire en leur chance d'aller jusqu'au bout de la compétition et de gagner la coupe, synonyme de qualification directe pour la Coupe des Confédérations 2017 en Russie.

Et pourtant, au moment où « tous les Gabonais devaient être derrière les Panthères » pour vivre la Coupe d'Afrique des Nations organisée pour la 2ème fois au Gabon, la diaspora gabonaise de France n'affiche que rejet et indifférence à cet événement sportif face aux sollicitations d'interviews ou quand elle s'exprime à travers les réseaux sociaux.

Pire, il avait été prévu, par African Village Diaspora à Montreuil, un cadre sportif qui aurait permis aux Africains et amoureux du football qui n'ont pu se rendre dans le pays d'accueil de la CAN de vivre les matchs et de découvrir les coulisses comme s'ils y étaient : ce dispositif a été annulé apprend-on par Aïssa Thiam de la radio Africa N°1!

« Comment pouvons-nous réjouir pour cet événement alors que nous pleurons encore nos morts dont, pour une grande partie, les corps n'ont pas encore été retrouvés depuis les émeutes à la suite de la dernière élection présidentielle», confie un supporteur gabonais de France dans l'anonymat.

À défaut des écrans géants, la CAN se vivra dans les cafés et les foyers de la diaspora des autres pays africains.

Nous y serons.