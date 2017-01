Congo-Kinshasa: La SCODE contre l'interruption des soins de Jean-Claude Muyambo

Jean-Claude Muyambo est poursuivi depuis janvier 2015 pour stellionat, manœuvre frauduleuse consistant à vendre un bien dont on n'est pas propriétaire. L'opposition congolaise a toujours dénoncé une détention arbitraire et politique.

«Nous prenons à témoins, la communauté internationale, la MONUSCO, la CENCO et tout le peuple congolais de l'injustice qu'est en train de subir notre leader et exigeons, par ce fait, qu'il soit reconduit à l'hôpital pour des soins appropriés », a-t-il ajouté.

Pour Me Gustave Mumba, Jean-Claude Muyambo est victime « d'un acharnement et d'un complot de ses détracteurs».

«Dans le cadre de la décrispation politique, la SCODE ne pouvait s'attendre à un traitement inhumain et dégradant de son leader dont les soins de santé ont été brutalement interrompus à la Polyclinique Caroline, à Kinshasa en date du 13 janvier», s'est plaint Me Gustave Mumba depuis Lubumbashi (Haut-Katanga).

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.