Afrique: Ouverture du 27ème sommet Afrique/France à Bamako en présence du Président de la République

Les travaux du sommet Afrique/France ont démarré, samedi matin, à Bamako au Mali, en présence du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, du président français M. François Hollande et des dirigeants des Etats africains.

A l'occasion de la cérémonie d'ouverture, le président malien, M. Ibrahim Boubacar Keita, dont le pays accueille ce 27ème sommet, a prononcé discours dans lequel il a remercié les participants, ajoutant que ce sommet est le point de départ d'une nouvelle étape de la coopération entre l'Afrique et la France basée sur les intérêts mutuel et sur la lutte contre le terrorisme, la pauvreté et l'immigration clandestine.

De son côté, le président français, M. François Hollande, a exprimé la disponibilité de son pays à développer la coopération avec l'Afrique dans les différents domaines, en particulier dans la lutte contre le terrorisme à travers notamment l'entraînement de 25 000 soldats africains des forces spéciales et des services de renseignements.

M. François Hollande a annoncé également l'augmentation des investissements de son pays en Afrique à 23 milliards Euros, en plus de l'appui à la jeunesse africaine dans le domaine de l'innovation et des technologies nouvelles compte tenu des opportunités et perspectives d'avenir prometteuses du continent noir.

Le président français a, en outre, dit que de la sécurité de l'Afrique dépend celle de l'Europe et qu'il convient aux deux parties de faire face aux défis communs avec force et détermination.

Pour sa part, le président tchadien et président en exercice de l'union africaine (UA), M. Driss Deby, a souligné l'importance de la tenue de ce sommet à Bamako qui constitue un message de la solidarité de l'Afrique avec le Mali qui est passé par des moments difficiles.

Il a ajouté que le partenariat, la paix et l'émergence sont des questions qui concernent une vision d'avenir se fondant sur la réalisation de la paix à travers le développement dans un monde agité et inégalitaire.

Il a cité les foyers d'instabilité en Afrique Libye, au sahel, dans la corne de l'Afrique, au Soudan du Sud, dans des pays des Grands lacs et d'Afrique centrale, ajoutant à ce tableau sombre le terrorisme, la criminalité, le trafic d'être humain.

Le Président tchadien a dit que face à ces défis, l'Union africaine et ses communautés économiques régionales s'efforcent d'apporter des réponses, rappelant dans ce cadre le processus de Nouakchott de coopération en matière sécuritaire qui participe à la dynamique de recherche de la paix, de la sécurité et de la stabilité à l'échelle régionale.

Il a indiqué que partout sur le continent les énergies, les intelligences et les moyens sont mis en commun, citant l'exemple du G5 Sahel.

Rappelons que ce 27ème sommet se tient sous le thème "du partenariat, de la paix et de l'émergence" et vise, d'une part, à évaluer les progrès réalisés quant aux recommandations du 26ème sommet organisé en 2013 en France et, d'autre part, de rechercher les voies et moyens appropriés pour impulser la coopération afin de faire face ensemble aux défis communs relatifs à la paix, à la sécurité et à l'émergence de l'Afrique.