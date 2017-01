Afrique de l'Ouest: Crise gambienne - La Cédéao se laisse encore 4 jours pour trouver une solution

La Cédéao envisage un plan d'action pour lequel elle n'a pas donné plus de détails. Si Yahya Jammeh « ne cède pas, la deuxième solution, c'est de l'y contraindre. Et donc le 19, vous verrez, il y a toute une stratégie qui a été arrêtée », a déclaré le président de la commission de l'instance ouest-africaine, Marcel Alain de Souza.

La présence surprise d'Adama Barrow est un des moments forts de ce 27e sommet Afrique-France qui se tient actuellement à Bamako. Le président élu gambien, devenu le personnage central de cette rencontre, est au cœur d'une crise politique dans son pays puisque son prédécesseur, Yahya Jammeh, au pouvoir depuis 22 ans, ne veut plus quitter le pouvoir alors qu'il avait dans un premier temps reconnu sa défaite. Depuis plusieurs semaines, la Cédéao, tente une médiation et se laisse encore quatre jours pour trouver une solution politique.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.