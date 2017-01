Cote d'Ivoire: Recherche et Santé mondiale - Des journées prévues à Abidjan les 18-19 janvier

Les gouvernements ivoirien et français, avec l'appui d'organismes de recherche français membres de l'Alliance pour les sciences de la vie et de la santé (Aviesan), organisent à Abidjan, deux journées centrées sur la recherche en Afrique francophone et sa contribution à la santé mondiale, placées sous le patronage du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et le ministre de l'Enseignement supérieure et de la recherche scientifique.

En effet, le 18 janvier, aura lieu la 17ème "journée scientifique. Organisée par le programme Pacci et soutenu par l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales (Anrs-Inserm, France),, cette journée sera l'occasion de présenter les résultats de recherches sur le Vih, les hépatites virales, Ebola et la tuberculose.

Ouverte à un large public de chercheurs et de représentants d'institutions nationales et internationales, elle sera placée sous le signe de la consolidation d'un partenariat franco-ivoirien exemplaire existant depuis 22 ans.

Elle rassemblera les plus hautes autorités ivoiriennes et françaises représentant, pour la Côte d'Ivoire, le Ministère de la santé et de l'hygiène publique et le Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et, pour la France, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), l'Anrs et l'Université de Bordeaux.

Par ailleurs, le 19 janvier, l'Institut de recherche pour le développement (Ird, France) et le ministère des Affaires étrangères et du développement international (France) organisent une rencontre de haut niveau sur la diplomatie sanitaire et scientifique en Afrique francophone.

Elle abordera la place de la francophonie dans la santé mondiale, ainsi que le dynamisme de la recherche en santé dans les pays francophones d'Afrique sub-saharienne.

Elle s'inscrit dans le cadre de la sortie en 2016 d'un numéro spécial de la revue scientifique The Lancet, intitulé "de la sécurité sociale à la santé mondiale" et coordonné par Jean-Paul Moatti, Président directeur général de l'Ird.

Elle réunira d'éminentes personnalités du monde médical francophone, en responsabilité dans les lieux de décisions de la santé mondiale (Organisation Mondiale de la Santé, Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme, etc.) et de nombreux chercheurs de renommée internationale, européens et africains.