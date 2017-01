Guinée: Corruption dans l'affaire Simandou - Une évidence qui crève les yeux

Qui peut nier que depuis les années 97 jusqu'à maintenant qu'il n'y a pas de la corruption sur le Simandou ? Apparemment, dans le dossier de la chaine de montagne "Simandou", le ridicule ne tue pas. Puisque ce sont les derniers à prendre des actes et à travailler loyalement qui sont appelés des corrompus ou des corrupteurs.

Pour cela, s'il est évident que la loi a un caractère impersonnel, pourquoi les hors-la-loi ne sont-ils pas trimbalés devant le tribunal pour que la loi soit dite dans toute sa rigueur ? Cette préoccupation nous amène donc à faire appel à une rétrospective. Lisez !

En 1997, une société du nom de RTZ Mining and exploration obtient des permis de recherches sur tous les blocs de Simandou avec obligation de rétrocéder à l'Etat guinéen la moitié de la surface attribuée. Contre toute attente, c'est une nouvelle société appelée Rio Tinto qui fait en février 2000, la demande de renouvellement des Titres octroyés à la RTZ Mining.

Les cadres du CPDM ont signalé cette anomalie au ministre d'alors. Mais parmi eux, il y avait quelques-uns qui n'étaient pas écoutés, et qui ont quand même fait certaines observations pour le ministre... et l'Assemblée nationale. Très malheureusement, ces observations sont restées lettres mortes dans les différents tiroirs.

RIO TINTO

L'avènement de Rio Tinto dans le secteur minier guinéen connaît un grand engouement dans le cœur des jeunes et des personnalités qui voulaient respectivement travailler au compte de cette société et vivre le moment tant attendu de voir le fer guinéen sortir du sous-sol. Hélas, cela devient de l'utopie totale.

Mohamed Tana Touré nommé en qualité de responsable des ressources humaines et des affaires juridiques au sein de cette compagnie et simultanément chargé des relations avec les administrations a aussitôt commencé à travailler au compte de sa nouvelle structure.

L'homme qui a étudié en France et puis aux Etats-Unis a demandé à son employeur de changer les méthodes de l'entreprise avec l'administration, a-ton-appris de source bien informée.

A en croire ces sources, Mohamed Tana Touré avait dit à son PDG d'alors de travailler en toute légalité pour faire éviter tout procès entre la société et l'Etat guinéen. En effet, non seulement il n'y a pas eu de la rétrocession de la moitié dû à l'Etat guinéen en 2000, mais le renouvellement est fait au nom de Rio Tinto, qui ne fait pas également de rétrocession en 2002 pour la deuxième fois.

La direction de la société, comme à l'accoutumée, a fait la sourde oreille et a fait signer du ministre d'alors le 26 novembre 2002 une convention minière qui n'avait jamais été négociée par une commission interministérielle au nom du gouvernement guinéen et sans qu'il n'y ait une étude de faisabilité du projet telle qu'exigée par la loi minière de la Guinée.

Il faut préciser que cette convention autorise Rio Tinto à poursuivre pendant 15 ans a compter de la date de délivrance de la concession.

Finalement, Mohamed Tana Touré s'est vu évincer quelques temps après que Rio Tinto ait obtenu ce qu'elle voulait. C'est ainsi qu'Ismaël Diakité a remplacé le juriste Touré au poste des relations administratives.

La convention signée le 26 novembre 2002 précisément, Rio Tinto gagne son pari sur le Simandou en obtenant les 4 blocs sans faire aucune rétrocession légale sur 7200Km.

C'était sous la houlette du ministre Ibrahima Soumah, qui tenait beaucoup à la réalisation des mégaprojets, notamment les projets Simandou, Nimba et celui du GAC. Après une semaine de l'octroi des 4 blocs, Ibrahima Soumah fut limogé pour faute lourde et Alpha Mady Soumah devient nouvel homme fort du département des mines et de la Géologie.

Alpha Mady Soumah, qui avait pour mission de rectifier le tir de son prédécesseur, commence à combattre le lobby mais ne parvient pas à gagner contre ces puissants hommes qui avaient bénéficiés de pots-de-vin à tous les niveaux. C'était en 2003.

Avant la ratification de la Convention par l'Assemblée nationale, il avait demandé aux députés d'Aboubacar Somparé de ne pas faire ce travail et de ramener ledit projet au gouvernement pour étude avant toute ratification. Ce fut un vain mot.

Dans la dynamique des lobbys en 2006, Ahmed Tidiane Souaré ancien ministre des Mines donne la concession à Rio Tinto sous la houlette de Mamadou Cellou Dalein Diallo et de Fodé Bangoura, respectivement ancien Premier ministre et ancien ministre d'Etat et secrétaire d'Etat à la présidence de la République.

Selon nos sources, c'est dans ce seul dossier de Rio Tinto que les deux hommes d'Etat (Mamadou Cellou Dalein Diallo et Fodé Bangoura) se sont entendus. Ahmed Tidiane Souaré avec son Premier ministre, le tout-puissant Fodé Bangoura avec feu Général Conté. Ils ont pu faire passer le décret de concession.

C'est d'ailleurs à la suite de la signature des deux décrets 007/PRG/SGG du 30 mars 2006 et 008PRG/SGG du 30 mars 2006 (Le décret 007 relatif l'autorisation de privatisation de Fria et le décret 008 donnant la concession à Rio Tinto) que Dalein a été limogé de ses fonctions pour faute lourde

BSGR

Nouvellement rentré dans le secteur minier guinéen, BSGR arrive à chérir le cœur des dirigeants d'alors à travers le respect des délais d'exécution des travaux de recherches sur les périmètres obtenus.

C'est dans cet esprit que Sam Mamadi Soumah, ministre secrétaire général à la présidence de la République reçoit des ordres du président de demander des comptes à Rio Tinto sur son fameux projet d'exploitation du fer guinéen.

C'est ainsi qu'une mission s'est rendue sur les hauteurs du Simandou. A son retour, la mission a demandé au département des Mines de faire la situation des 4 blocs.

Une recommandation a été faite par le conseiller juridique d'alors, l'avocat Momo Sacko, sur la démarche à suivre pour parvenir à une récupération de la moitié due à l'Etat guinéen sans compromettre ses intérêts devant les juridictions internationales.

Ce dernier perdra son poste de conseiller juridique pour le service rendu à l'Etat, par une manigance du lobby de Rio Tinto. C'est ainsi qu'à la date du 28 juillet 2008 un décret 040/PRG/SGG a rapporté le décret 008 du 30 mars 2006 attribuant la concession à Rio Tinto. Illico dare-dare, les services techniques du ministère des mines ont été saisis pour mettre en œuvre les termes du décret de retrait, en déterminant les limites des coordonnées des périmètres à rétrocéder.

Quatre mois plus tard, le gouvernement décide de réattribuer les 2 blocs (1 et 2) à BSGR qui avait déjà fait ses preuves sur certains permis. En fin d'année 2008, il devient le propriétaire du permis des deux blocs de Simandou nord.

Depuis cette date, un vent soufflant de la bouche des anti-guinéens, laisse entendre qu'il y a eu de la corruption sur l'octroi des permis à la société du richissime franco-israélien Benny. La situation devient fortement médiatisée en 2011 et le feuilleton d'accusation sur la corruption assorti de révision des contrats et du Code minier.

REVISION DES CONTRATS MINIER - LE CODE MINIER

Le travail proprement dit était outre que celui qui a été fait. Durant des années, quelques contrats ont connus la révision. Le principal contrat qui était d'ailleurs visé était celui de la société BSGR, parce que le vrai objectif inavoué était de retirer les titres à cette société qui pourtant avait fait ses preuves en finissant et en produisant ces études en 3 années de recherches seulement qu'elle avait la volonté d'exploiter le Simandou et de sortir le fer guinéen sur le marché international de fer un an plus tard si la convention était signée entre elle et le gouvernement guinéen.

A en croire les spécialistes miniers, cette révision était orientée et était un complot ourdi contre l'investissement minier par le biais des impérialistes et leurs complices guinéens. Ce fut la même chose avec la révision du Code minier de 1995 qui n'avait besoin que des textes d'application pour rappeler aux investisseurs miniers les intérêts que la Guinée pouvait avoir prochainement dans ses ressources.

De cette date à 2015, aucun investissement sérieux n'a été fait dans le secteur minier guinéen. La Guinée n'a connu que de scandales de corruption. Et cela, jusqu'en 2016 où des hauts responsables notamment au temps du CNDD et du régime actuel sont cités dans les scandales aux USA, en Israël et en Afrique du sud.

BSGR et le fait de corruption

Au commencement, c'est la société BSGR qui est accusée par l'Etat guinéen d'avoir fait de la corruption pour obtenir les titres sur les blocs 1 et 2 de Simandou. Des arrestations d'agents de ladite société sont opérées en Guinée. Du côté des Etats-Unis d'Amérique, un des partenaires à celle qui prétend être la femme de feu le général Lansana Conté, est mise aux arrêts pour obstruction à une enquête judiciaire sur une prétendue corruption de 5 millions de dollars US.

Ce qui est marrant dans ce dossier de corruption est que celle qui déclare ouvertement être corrompue par la société BSGR, n'a jamais été entendue sur procès-verbal jusqu'en fin 2015 et mène une vie paisible aux USA. Parce que là, on ne sait pas qui elle a corrompu et en qualité de quoi ou de quel est le poste qu'elle a occupé dans les différents gouvernements de feu le général Lansana Conté. Pour parler de la corruption passive comme le soulignaient les chefs d'inculpation des deux employés de BSGR à savoir : Ibrahima sory II Touré et Issiaga bangoura "Benjamin", un dossier que la justice guinéenne tarde encore à prouver et à clôturer.

En tout cas les dirigeants de BSGR sont catégoriques. D'ailleurs, ils qualifient cet acte d'accusation d'acharnement contre leur société.

Rio Tinto et le fait de Corruption

Après l'annonce de son retrait du projet de Simandou sud, l'Etat guinéen a passé la main à un des actionnaires de Rio Tinto, en l'occurrence Chinalco pour la continuité de ce projet. Une forte délégation gouvernementale conduite par le chef de l'Etat, le Pr Alpha Condé, s'est déplacée à cet effet pour la finalisation des accords entre l'Etat guinéen et la société chinoise Chinalco appelée à prendre la tête dans ce projet. Cette signature a eu lieu en Chine en fin 2016.

Quelques jours après cet acte historique, Rio Tinto sort encore ses griffes cette fois-ci contre son ancien allié qui est l'Etat guinéen, en disant que certains de ses cadres avaient réussi à faire de la corruption lors de la signature des accords transactionnels qu'elle a contractés avec la Guinée par l'entremise de François de Combret, un des conseillers à Sekhoutoureya, avec un paiement de 10.5 millions de dollars US.

Dans ce dossier, aucune institution étatique, internationale n'a cherché à poursuivre... Rio Tinto. Là aussi, la société a dit officiellement que ses cadres sont passés par la corruption pour obtenir ce qu'ils ont eu sur le dos du peuple guinéen.

Alors faut-il continuer à croiser les bras pendant que les individus sont en train de se sucrer et de se beurrer sur le dos du pauvre de peuple guinéen ?

C'est là où bon nombre d'observateurs se posent la question de savoir ce qui se cache réellement dans le dossier du mont Simandou.

La justice reste le seul moyen pour que le peuple guinéen soit libéré de l'esprit maléfique du colon blanc et du colon noir.