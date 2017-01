Guinée: "La rencontre d'Alpha et Faya est nul et de nul effet"

Le Président de la République, Pr Alpha Condé a rencontré en début de semaine le président du Bloc Libéral (BL) Dr Faya Milimono qui est également membre du Front uni pour la Défense des Droits des Citoyens (F... ).Un membre fondateur du front qualifie cette tête à tête de nul et de nul effet tout en mettant en garde Faya.

Selon Ibrahima Sory Diallo président du Bloc de l'opposition constructive et membre fondateur du front : « Dr Faya Millimono a déclaré être reçu par le Président Alpha Condé sur invitation de ce dernier au nom de son parti. Donc pour lui, il a rencontré Alpha Condé au nom du BL et non pas au nom du front.

C'est à la suite à sa déclaration que la plupart des membres du front n'étant pas d'accord que nous l'avons convoqué et lui demandé, il (Faya) a effectivement reconnu qu'il a été rencontré le Président par au nom du front qui pourtant est entrain de défendre une position capitale sur les accords politiques du 16 octobre 2016 ».

Plus loin, ce membre fondateur du front et président du comité d'organisation des manifestations de l'opposition républicaine n'exclut pas de sanctions contre son collègue si, : « Lorsque Dr faya va communiquer favorablement à un quelconque point au Président Alpha Condé ou bien à une personnalité politique, on prendra une décision contre lui.

C'est pourquoi, nous (membres du front) allons-nous retrouver très prochainement pour prendre des dispositions en appliquant les textes qui régissent le front, et si Faya est attrappé par ces textes en termes de sanctions il va subir parce qu'aucun membre du front ne doit rencontrer une personnalité politique sans l'accord du front », a averti Dr Ibrahima Sory Diallo.

En tout cas pour nous, la rencontre de Faya et le Président est nul et de nul effet dans la mesure où il n'a pas reçu un mandat du front pour aller rencontrer le Chef de l'Etat, a-t-il indiqué.