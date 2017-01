Ile Maurice: Me Raouf Gulbul - «Tout à fait légitime qu'un avocat rencontre son client... »

Ce dossier a été réalisé par un collectif de journalistes de l'express. Pour des raisons de sécurité et d'opérabilité, et en fonction des autres papiers à venir, nous avons choisi de ne pas signer les articles.

L'express consacre un dossier au trafic de drogues dures et ses ravages à Maurice. C'est de la prison centrale que s'organise le trafic d'héroïne. Un cerveau ougandais alimente les trois plus gros trafiquants de Maurice. Ces "grossistes", avec l'appui de quelques hommes de loi, gèrent leurs trafics et millions et contrôlent, à distance, leurs lieutenants, tels Ashish Dayal...

Il y a toute une procédure à respecter. Une fois en prison, l'avocat dans l'exercice de ses fonctions sera soumis à une fouille corporelle de même que le prisonnier. De cette façon, l'on assure qu'il n'y a ni transmission matérielle ni contact physique entre les deux protagonistes. Le membre du barreau doit présenter sa barrister card et remplir une fiche, dans laquelle il doit mentionner la raison de sa visite. L'avocat doit également stipuler le nom de son client et fournir des détails sur le procès auquel le détenu fait face. Par la suite, c'est un haut-gradé de la prison qui lui autorisera l'accès à la barrister's room.

Une trentaine d'avocats et d'avoués seront convoqués à la Commission d'enquête sur la drogue. Ils devront s'expliquer sur les nombreuses visites qu'ils auraient effectuées en prison, dont certaines à des barons de la drogue. Me Raouf Gulbul nous éclaire sur les procédures que les hommes de loi doivent suivre pour rencontrer des détenus.

