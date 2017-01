Congo-Kinshasa: Le MLC de Jean-Pierre Bemba signe l'accord du 31 décembre

En République démocratique du Congo (RDC), c'est une nouvelle avancée sur l'accord de cogestion de la transition dans le pays. Le Mouvement de libération du Congo (MLC) de Jean-Pierre Bemba - formation de l'opposition - a approuvé, à son tour, l'accord du 31 décembre conclu sous la houlette de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO). Eve Bazaiba, secrétaire générale du MLC et coordonnatrice de la plateforme pour le respect de la Constitution a signé l'accord et évoque un geste de haute portée patriotique.

Jean-Pierre Bemba, ex-vice-président congolais, purge actuellement une peine d'emprisonnement à la Cour pénale internationale (CPI), aux Pays-Bas, et c'est depuis sa prison qu'il a demandé à ses troupes de signer l'accord. Eve Bazaiba, secrétaire générale du MLC et coordonnatrice de la plateforme Front pour le respect de la Constitution a finalement apposé sa signature au bas de l'accord conclu le 31 décembre, dans les négociations directes, sous l'égide de l'Église catholique.

La cérémonie a été présidée par le numéro un de la CENCO, monseigneur Marcel Utembi et rehaussée de la présence du nonce apostolique. Pour Eve Bazaiba, c'est un geste de haute portée patriotique.

« Par cet acte, c'est un sursaut patriotique, une responsabilité, un engagement pour faire avancer le pays. Notre non signature, à l'époque, ce n'était pas un coup de tête ; c'était pour nous rassurer de l'effectivité de la bonne mise en œuvre de cet accord. En effet, signer un accord est une chose, sa mise en application en est une autre.

Maintenant que nous avons entamé l'étape des arrangements particuliers et que nous avons trouvé des équilibres nécessaires qui nous donnent des garanties pour la mise en œuvre de cet accord, je vous dis que le Front pour le respect de la Constitution, devant dieu et la Nation, prend l'engagement de ne ménager aucun effort pour la mise en œuvre de cet accord. Nous ferons de notre mieux et c'est un devoir de Nation », a déclaré Eve Bazaiba.

Et toujours à propos de cet accord politique sur la transition en RDC, il n'y a pas d'avancée notable en ce qui concerne les discussions sur l'arrangement particulier, c'est à dire la détermination de l'agenda de mise en œuvre de l'accord et le partage du pouvoir intérimaire. RFI a appris que les travaux sont suspendus et ne devraient reprendre, aux mieux, que mercredi prochain.