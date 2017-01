Madagascar: Cérémonie de remise de drapeaux à Iavoloha - Allégeance des nouveaux promus

Depuis près de deux mois, neuf journaux et deux magazines de presse écrite malgaches sont disponibles sur… Plus »

À chaque occasion, le respect de la discipline, de la hiérarchie et des lois, ou encore, le rôle premier des forces armées est rappelé par le commandement. Une manière de rassurer la population, les dirigeants et les partenaires internationaux. Aux yeux des profanes, certains comportements et propos prêtent à confusion sur les frontières entre allégeance à la patrie, à l'État, à la République et une obédience envers une personne physique.

Les mots dits, hier à Iavoloha, pourraient avoir comme objectif d'affirmer que les chefs militaires ne pataugeront plus dans les actes de déstabilisation, notamment dans l'optique d'un coup d'État. L'implication directe d'officiers, sous-officiers et éléments dans l'éviction du pouvoir en 2009 de Marc Ravalomanana, ancien Président, avait effectivement mis à mal l'image des forces armées.

Le président de la République est, néanmoins, considéré comme l'émanation de l'État et de la souveraineté nationale. Ayant une obligation de neutralité politique, les mots du porte-parole des nouveaux étoilés d'hier a intrigué, et pourrait faire débat quant au sens de la vocation militaire de défendre les institutions républicaines.

« Les forces armées ont et continueront à être dignes de leur rôle de garant de l'intégrité et de la souveraineté », a déclaré le général Béni Xavier Rasolofonirina, ministre de la Défense nationale.

