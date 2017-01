Afrique: 27ème Sommet Afrique - France de Bamako

Renforcement de la coopération et des capacités dans les domaines de la cybercriminalité, sécurité et maintien de la paix, action en faveur d'une croissance inclusive, emploi des jeunes, poursuite du dialogue avec l'Union européenne sur les questions migratoires, investissement dans l'autonomisation de la femme : tels seront les engagements pris par Ali Bongo Ondimba et ses pairs afin d'assurer l'émergence des économies africaines.

Le 27ème Sommet Afrique - France devrait aboutir à l'adoption de la Déclaration de Bamako qui s'articule autour de deux points principaux : les défis et menaces à la paix ainsi que l'économie et le développement.

Trois ans après le Sommet de l'Elysée pour la paix et la sécurité en Afrique, une trentaine de chefs d'Etat, dont Ali Bongo Ondimba, mais aussi de grandes organisations internationales se réunissent à compter de ce jour autour du président malien, Ibrahim Boubacar Keïta et de son homologue français, François Hollande.

Le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a pris part ce jour au 27ème Sommet Afrique - France qui se déroule au Mali les 13 et 14 janvier sur le thème « Pour le partenariat, la paix et l'émergence ».

