Sénégal: Emprisonnement de Bamba Fall et Cie - Khalifa Sall projette une série de manifestations

Le maire de Dakar, Khalifa Sall et d'autres souteneurs du maire Bamba Fall ont annoncé, hier, une série de manifestations pour la libération des personnes arrêtées dans le cadre du saccage de la maison du Parti socialiste en mars dernier.

Une conférence de presse a été organisée pour exiger la libération du maire, Bamba Fall et ses camarades, arrêtés après l'enquête sur le saccage de la Maison du parti socialiste à Dakar. Elle a été animée par Khalifa Sall, maire de Dakar. Le responsable socialiste a soutenu que «cette initiative n'est que l'entame d'un processus de manifestations et de soutien».

Il entend tenir prochainement une conférence de presse pour « dire la vérité et rapporter les faits » de l'évènement survenu à la maison du parti le 05 mars dernier ». « Ils (Bamba Fall et Cie) vous disent qu'ils sont confiants, qu'ils sont sereins et qu'ils ont foi en vous. Ils sont déterminés à retenir et à supporter cette épreuve et qu'au contraire, leurs préoccupations, leurs soucis vont vers vous», a-t-il soutenu.

« Ils ne sont pas des délinquants, ce sont des socialistes convaincus. Je suis venu donc pour soutenir la manifestation. Je remercie les autres mouvements et formations politiques qui sont venus manifester leur soutien. Dire qu'en politique, c'est cela qui est important: faire en sorte que la politique soit une affaire de gentlemen, de fair-play et où les gens peuvent se battre en usant des moyens non contestables, sur la base d'idées, de principes, de projets d'orientations d'objectifs.

C'est une dynamique en marche et emprisonner Bamba Fall ou Khalifa Sall ne l'arrêtera pas. Utiliser d'autres moyens, d'autres voies pour neutraliser des camarades ou des opposants n'est pas très éthique», a ajouté Khalifa Ababacar Sall qui confirme la présence d'une liste aux prochaines élections législatives. D'autres actions (marche, rencontres... ) sont aussi prévues par les militants pour maintenir la dynamique de lutte en faveur de la libération de Bamba Fall et compagnie.

Plusieurs partisans du maire de Dakar ont pris part à la rencontre avec la presse. Barthélémy Dias a indiqué que « c'est une présence de soutien.

C'est une présence massive qui prouve aujourd'hui que nous sommes en face d'une injustice qui doit être combattue. Il s'agit, pour nous, aujourd'hui, de défendre des principes, de défendre des valeurs et de défendre des droits constitutionnels.

Nous sommes dans l'obligation de soutenir la démocratie sénégalaise », a dit le maire de Mermoz Sacré-Cœur. « Tout cela participe d'une cabale, d'un complot qui vise le maire de Dakar qui est notre espoir pour les élections à venir».

Au-delà de Bamba Fall, il est question, pour nous, aujourd'hui, de préparer l'avenir, cet avenir nous allons le préparer dans le respect de la constitution, mais nous allons le préparer avec tout notre dynamisme, toute notre énergie», a insisté Barthélémy Dias.