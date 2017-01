Ile Maurice: Menon Munien - une vie dédiée à l'enseignement

Menon Munien avance que ses années de labeur lui ont permis d'acquérir un fort caractère. «Je n'abandonne jamais, je trouve toujours un moyen pour avancer.» Cette force qui fait que l'homme ne baisse jamais les bras, elle est due en partie à ses «détracteurs», comme il les appelle. Il les remercie au passage d'avoir contribué à forger son caractère. «Quand on a essayé de me mettre des bâtons dans les roues, j'ai réfléchi à ce qui n'allait pas pour trouver un moyen de mieux faire.»

«Robert d'Unienville passait son temps à analyser les élèves et à les orienter dans leurs choix professionnels», se remémore Menon Munien. Et son ancien professeur de mathématiques avait vu juste car à partir de ce moment-là, Menon Munien a toujours évolué dans le domaine de l'éducation, devenant d'abord enseignant, ensuite recteur et actuellement Project Manager des écoles ZEP. Il a notamment exercé au collège du Saint-Esprit de Quatre-Bornes et celui de Case-Noyale, qui a par la suite été transféré à Rivière-Noire et au Rodrigues College.

«Il m'a enseigné bien plus que les mathématiques», déclare Menon Munien, débordant d'admiration pour le pédagogue. Il rappelle que ce dernier lui a notamment appris les bases du golf, que les deux pratiquaient au Gymkhana, et à jouer au bridge. Il n'a jamais pu battre le maître.

Il observe la même retenue en ce qui concerne sa vie personnelle. Menon Munien confie qu'il a fréquenté l'école Robert Edward Hart, à Surinam.«Comme j'habitais tout près de la mer, j'allais souvent m'amuser avec mes camarades à la plage», ajoute-t-il. Plus tard, admis au collège Royal de Curepipe, il ira vivre chez sa grand-mère qui habitait non loin de l'établissement.

C'est dans les locaux du ministère de l'Éducation, à Phoenix, que nous l'avons rencontré. Arborant un air détendu, le quinquagénaire se montre ouvert dès le début de la discussion. Difficile cependant de lui faire parler de son enfance qu'il a passée à Rose-Belle et à Surinam. Il affirme n'avoir que de bons souvenirs et évite de s'étaler sur cette étape de sa vie.

Lorsqu'on sait qu'il occupe déjà des postes importants, dont celui de responsable du Steering Committee de Volunteer Mauritius et de Project Manager des écoles en zones d'éducation prioritaires (ZEP) au ministère de l'Éducation, on pourrait se demander s'il n'a pas d'appréhensions pour assumer ces nouvelles fonctions. La réponse est catégorique: «Non.»

