Ile Maurice: Activités nautiques - Des étrangers «autoproclamés» opérateurs de kitesurf

À la Tourism Authority, on explique que l'institution ne contrôle pas les centres de kitesurf. «Nous délivrons seulement une Tourism Enterprise Licence aux instructeurs de kitesurf qui louent du matériel de notre institution. Si l'entreprise est privée et possède ses équipements, nous ne saurons pas si elle opère au noir», déclare Khoudijah Maudarbocus Boodhoo, directrice de la Tourism Authority. Le directeur de la Beach Authority est, pour sa part, resté injoignable.

Un instructeur mauricien, qui gère une école de kitesurf au Morne, explique que cette activité est devenue un business lucratif pour les étrangers qui opèrent dans le pays. «Le kitesurf est très prisé par les touristes. Beaucoup d'étrangers venant de France, d'Allemagne, de Russie et d'Autriche ouvrent des écoles de kitesurf et s'autoproclament instructeurs», se plaint le Mauricien.

