Afrique: CAN 2017 - Le joueur le plus âgé, le joueur le plus jeune !

S'agissant du plus jeune joueur, le sénégalais Ismaila Saar se positionne avec la sélection nationale du Sénégal avec 18 ans d'âge. Il a été appelé pour la 1ere fois en équipe A le 3 septembre 2016 .Il vient donc au Gabon en tant que plus jeune joueur d'une phase finale de coupe d'Afrique des Nations.

L'Egypte signe son retour en emmenant au Gabon le joueur le plus âgé de la CAN 2017. Il s'agit du gardien de but El hadary, 43 ans .Elu meilleur gardien d'Afrique à trois reprises 2006, 2008, 2010, le portier égyptien a déjà gagné cette compétition à quatre reprises avec sa sélection : 1998, 2006, 2008 et 2010.

La CAN 2017 s'ouvre ce Samedi en terre gabonaise. Pendant 21 jours, 16 nations se livreront une lutte sans merci. Et toujours dans la fièvre de cette fête du football, votre site Africatopsports.com vous propose quelques statistiques sur cette compétition de 2017.

