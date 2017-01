Cameroun: CAN 2017 - Moukandjo et les Lions veulent aller jusqu'au bout

Rarement cité parmi les grands favoris de cette CAN 2017, les Lions Indomptables abordent pourtant la compétition avec un groupe solide, invaincu depuis 7 matchs.

Le Cameroun débute sa compétition en affrontant le Burkina Faso ce samedi pour le compte du 2ème de la première journée de la CAN 2017 dans le groupe A. le Cameroun, quadruple vainqueur de la compétition (1984, 1988, 2000 et 2002), reste aussi dangereux même si les Lions indomptables ne semblent plus aussi rugissants que par le passé. Les hommes du sélectionneur belge Hugo Broos comptent sur cette compétition pour retrouver une certaine grandeur.

Il faut tout de même noter que l'équipe disputera la compétition continentale sans certains de ses meilleurs joueurs. La star des Lions indomptables Joel Matip par exemple a refusé de participer à la CAN 2017 préférant rester auprès de son équipe anglaise de Liverpool.

Chose sur laquelle Benjamin Moukandjo ne veut pas s'attarder. Le capitaine des Lions Indomptables, annoncé incertain pour la rencontre face aux Etalons du Burkina Faso, préfère se concentrer sur les matchs qui l'attendent lui et ses coéquipiers, à cette 31e Coupe d'Afrique au Gabon.

« Quand on est dans une équipe, on aimerait toujours avoir les meilleurs joueurs possibles. Quand ils ne sont pas disponibles pour X ou Y raisons, il ne faut pas s'attarder là-dessus. En tant que capitaine, c'est ce message que j'essaie de passer aux autres.

On a confiance en tout le monde. On ne va pas regarder ceux qui ne sont pas là. Ils ont fait le choix de ne pas venir. Ça peut s'expliquer ou pas. Mais nous, on va se concentrer sur les 23 joueurs que nous sommes, et nous allons tout donner pour aller jusqu'au bout », a indiqué le capitaine des Lions Indomptables, Benjamin Moukandjo.

Pour le Cameroun, l'objectif lors de cette CAN 2017 sera d'atteindre au moins les quarts de finale, histoire de stopper l'hémorragie. Pas une si mince affaire en voyant le groupe du Cameroun, avec le Gabon, le Burkina Faso et la Guinée-Bissau.